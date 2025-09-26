Грибы-мутанты: почему в Ленобласти всё чаще находят уродливые и гигантские экземпляры

Осень в Ленобласти традиционно открывает «грибной сезон», когда тысячи людей отправляются в леса с корзинами и ножами.

Фото: abn.agency
Но в последние годы грибники всё чаще делятся в соцсетях и на форумах фотографиями необычных находок: гигантские подосиновики весом больше килограмма, белые с раздвоенными шляпками, странно изогнутые сыроежки, а иногда и настоящие «фрики» леса — сросшиеся в один организм по два-три гриба.

Удивление и восторг при виде такого урожая перемежается с вопросами: а можно ли есть подобные экземпляры? И почему они стали появляться чаще?

Аномальная погода и экология как главные факторы

Фото: unsplash
Специалисты связывают появление уродливых и гигантских грибов с несколькими причинами:
  1. Аномальная влажность и тепло. Ленинградская область в последние годы переживает необычные погодные циклы. Лето может быть холодным и дождливым, а сентябрь — тёплым и влажным. Например, как сейчас. Такая нестабильность нарушает привычные ритмы роста грибов, провоцируя ускоренный набор массы или сбой в делении клеток.
  2. Экологическая нагрузка. Гриб — это природный «фильтр». Он впитывает вещества из почвы и воздуха. В районах рядом с трассами, промышленными зонами или бывшими полигонами нередко находят грибы странных форм и размеров. Это может быть связано с воздействием тяжёлых металлов и других загрязнителей.
  3. Естественные мутации. Как и у любых живых организмов, у грибов случаются спонтанные мутации. Обычно они незаметны, но иногда проявляются внешне — в виде раздвоенной шляпки, сросшихся плодовых тел или гигантских размеров.

Что говорят дачники и грибники

На интернет-форумах и в дачных сообществах Ленинградской области грибники всё чаще делятся историями о необычных находках. Люди рассказывают, что нередко попадаются грибы-гиганты — подосиновики и белые весом больше килограмма. Встречаются и странные по форме экземпляры: с раздвоенными шляпками, скрученными ножками или сросшимися в один гриб плодами.

Некоторые пользователи отмечают, что подобные аномалии чаще всего встречаются после резких перепадов погоды — например, когда жара резко сменяется проливными дождями. Другие связывают это с экологией и предполагают, что грибы искажаются из-за почвы, загрязнённой выбросами или близости промышленных зон.

Многие признаются, что не решаются употреблять такие грибы в пищу. Одни оставляют их в лесу как курьёзные находки, другие берут домой только для фотографий. Есть и те, кто всё же готовит из «мутантов» еду, но при этом испытывает тревогу и сомнения относительно их безопасности.

Можно ли есть «мутантов»

Фото: Мойка78/Вероника Смирнова
Врачи и специалисты по безопасности питания предупреждают: не каждый странный гриб безопасен.
  • Форма не всегда показатель. Сросшиеся или крупные экземпляры могут быть обычными, если они собраны в экологически чистом месте.
  • Опасность в накоплении токсинов. Чем крупнее гриб, тем больше он успел «втянуть» из почвы тяжёлых металлов или радионуклидов. Поэтому гиганты нередко оказываются более опасными, чем их скромные собратья.
  • Неизвестные виды. Иногда уродливые формы путают с ядовитыми грибами. Это особенно опасно для новичков.

Рекомендации Роспотребнадзора

Фото: pxhere
Роспотребнадзор в памятках по сбору грибов подчёркивает несколько правил, которые особенно актуальны в условиях появления «мутантов»:
  1. Собирать только знакомые грибы. Если гриб вызывает сомнение, лучше оставить его в лесу.
  2. Не брать грибы у дорог и промзон. Там вероятность накопления тяжёлых металлов и токсинов особенно высока.
  3. Не собирать переросшие и повреждённые грибы. Они чаще оказываются опасными.
  4. Правильно хранить и готовить. Грибы нельзя держать больше суток без обработки, а перед готовкой их нужно тщательно отварить.

Почему гигантские грибы — не повод для радости

Фото: unsplash
С точки зрения экологии, появление грибов-гигантов может быть тревожным сигналом. Учёные отмечают: такие «аномалии» часто появляются в местах, где в почве нарушен баланс — слишком много влаги, изменена кислотность или есть следы загрязнений.

И хотя в кулинарном смысле большие грибы кажутся выгодной находкой, именно они чаще всего становятся источником отравлений. Концентрация токсинов в одном таком плодовом теле может превышать норму в несколько раз.

Итог

Грибы-мутанты Ленобласти — это не только любопытный фотоповод, но и индикатор изменений климата и экологии региона. Аномальная погода, загрязнение почв и естественные мутации делают их всё более частым явлением. Однако за необычным видом скрывается риск: чем страннее и крупнее гриб, тем выше вероятность, что он окажется опасным для здоровья.

Поэтому главный совет звучит просто: не доверяйте внешнему впечатлению. Если гриб вызывает сомнения — оставьте его в лесу. Осенний сезон богат на урожай, и всегда можно собрать достаточно привычных, проверенных экземпляров, не рискуя своим здоровьем.

