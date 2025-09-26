Грибы-мутанты: почему в Ленобласти всё чаще находят уродливые и гигантские экземпляры

Осень в Ленобласти традиционно открывает «грибной сезон», когда тысячи людей отправляются в леса с корзинами и ножами.
Удивление и восторг при виде такого урожая перемежается с вопросами: а можно ли есть подобные экземпляры? И почему они стали появляться чаще?
Аномальная погода и экология как главные факторы
- Аномальная влажность и тепло. Ленинградская область в последние годы переживает необычные погодные циклы. Лето может быть холодным и дождливым, а сентябрь — тёплым и влажным. Например, как сейчас. Такая нестабильность нарушает привычные ритмы роста грибов, провоцируя ускоренный набор массы или сбой в делении клеток.
- Экологическая нагрузка. Гриб — это природный «фильтр». Он впитывает вещества из почвы и воздуха. В районах рядом с трассами, промышленными зонами или бывшими полигонами нередко находят грибы странных форм и размеров. Это может быть связано с воздействием тяжёлых металлов и других загрязнителей.
- Естественные мутации. Как и у любых живых организмов, у грибов случаются спонтанные мутации. Обычно они незаметны, но иногда проявляются внешне — в виде раздвоенной шляпки, сросшихся плодовых тел или гигантских размеров.
Что говорят дачники и грибники
Некоторые пользователи отмечают, что подобные аномалии чаще всего встречаются после резких перепадов погоды — например, когда жара резко сменяется проливными дождями. Другие связывают это с экологией и предполагают, что грибы искажаются из-за почвы, загрязнённой выбросами или близости промышленных зон.
Многие признаются, что не решаются употреблять такие грибы в пищу. Одни оставляют их в лесу как курьёзные находки, другие берут домой только для фотографий. Есть и те, кто всё же готовит из «мутантов» еду, но при этом испытывает тревогу и сомнения относительно их безопасности.
Можно ли есть «мутантов»
- Форма не всегда показатель. Сросшиеся или крупные экземпляры могут быть обычными, если они собраны в экологически чистом месте.
- Опасность в накоплении токсинов. Чем крупнее гриб, тем больше он успел «втянуть» из почвы тяжёлых металлов или радионуклидов. Поэтому гиганты нередко оказываются более опасными, чем их скромные собратья.
- Неизвестные виды. Иногда уродливые формы путают с ядовитыми грибами. Это особенно опасно для новичков.
Рекомендации Роспотребнадзора
- Собирать только знакомые грибы. Если гриб вызывает сомнение, лучше оставить его в лесу.
- Не брать грибы у дорог и промзон. Там вероятность накопления тяжёлых металлов и токсинов особенно высока.
- Не собирать переросшие и повреждённые грибы. Они чаще оказываются опасными.
- Правильно хранить и готовить. Грибы нельзя держать больше суток без обработки, а перед готовкой их нужно тщательно отварить.
Почему гигантские грибы — не повод для радости
И хотя в кулинарном смысле большие грибы кажутся выгодной находкой, именно они чаще всего становятся источником отравлений. Концентрация токсинов в одном таком плодовом теле может превышать норму в несколько раз.
Итог
Поэтому главный совет звучит просто: не доверяйте внешнему впечатлению. Если гриб вызывает сомнения — оставьте его в лесу. Осенний сезон богат на урожай, и всегда можно собрать достаточно привычных, проверенных экземпляров, не рискуя своим здоровьем.