Тело посылает знаки: как вовремя распознать рак крови

От /

Россиянам рассказали о главных симптомах, свидетельствующих о лейкозе.

Фото: PxHere
В беседе с RuNews24.ru Полина Васильченкова, гематолог клиники, и Ольга Купцова, эксперт по онкострахованию, рассказали, как не упустить ранние симптомы развития рака крови в теле в преддверии Международного дня борьбы с лейкозом.

Симптомы лейкоза иногда путают с менее серьезными заболеваниями. С диагнозом в России живут более 220 тысяч человек – число сопоставимо с населением среднего города.

Васильченкова подчеркивает, что первыми «звоночками» о развитии заболевания говорят слабость и быстрая утомляемость, головная боль, а также потеря аппетита.

Иногда на лейкоз указывает ночная потливость, синяки без видимых причин и боли как в мышцах, так и в костях.

«Неправильная трактовка симптомов может привести к тому, что пациенты обращаются к некомпетентным специалистам, не подозревая о серьезности своей проблемы»,

— подчеркивает эксперт.

Современная медицина предлагает разнообразные методы лечения лейкоза. Важно вовремя обратиться к врачу и начать лечение. Купцова подчеркивает, что процесс терапии может занять годы, а само лечение потребует больших вложений денег.

В связи с этим россиянам напомнили, что есть смысл рассмотреть страховку от онкологических заболеваний. Полисы обеспечат пациентов поддержкой, позволяя быстрее получить доступ к медуслугам. А наличие врача-куратора, который будет вести пациента, увеличит шансы на выздоровление.

