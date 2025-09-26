Тело посылает знаки: как вовремя распознать рак крови

Россиянам рассказали о главных симптомах, свидетельствующих о лейкозе.
Симптомы лейкоза иногда путают с менее серьезными заболеваниями. С диагнозом в России живут более 220 тысяч человек – число сопоставимо с населением среднего города.
Иногда на лейкоз указывает ночная потливость, синяки без видимых причин и боли как в мышцах, так и в костях.
«Неправильная трактовка симптомов может привести к тому, что пациенты обращаются к некомпетентным специалистам, не подозревая о серьезности своей проблемы»,
— подчеркивает эксперт.
Современная медицина предлагает разнообразные методы лечения лейкоза. Важно вовремя обратиться к врачу и начать лечение. Купцова подчеркивает, что процесс терапии может занять годы, а само лечение потребует больших вложений денег.
В связи с этим россиянам напомнили, что есть смысл рассмотреть страховку от онкологических заболеваний. Полисы обеспечат пациентов поддержкой, позволяя быстрее получить доступ к медуслугам. А наличие врача-куратора, который будет вести пациента, увеличит шансы на выздоровление.