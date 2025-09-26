Выгорание не от работы, а адреналина: как сегодня не перетрудиться до больницы

Эксперт рассказала, как не заработать заболевания на фоне высокого адреналина в крови из-за повседневных стрессовых ситуаций.
По словам эксперта, адреналин повышает продуктивность, но обратная сторона медали в том, что постоянная выработка данного гормона ведет к износу организма, особенно мозга.
«Со временем мы теряем чувствительность не только к адреналину, но и к состоянию внутреннего покоя. Это может вызвать множество психосоматических заболеваний»,
— отмечает Молоствова.
Чем чаще выбрасывается адреналин, тем выше вероятность «выгорания». Люди живут в состоянии постоянной спешки и близости к стрессу, а в организме тем временем происходят негативные реакции. Как итог – у человека развиваются заболевания. Яркий пример – гипертония.
Среди ключевых методов эксперт выделила регулярные перерывы на отдых, дыхательные практики и занятия спортом. В совокупности данные методики могут снизить уровень адреналина, который вырабатывается в стрессовых ситуациях.
Эксперт резюмировала, что адреналин важен в небольших дозах, его чрезмерное количество может привести к негативным последствиям для здоровья. Поэтому в современной жизни важно замедляться и соблюдать баланс между активностью и отдыхом.