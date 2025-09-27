Еда и характер: что на самом деле делает ребёнка спокойнее или раздражительнее на уроках

С началом учебного года у родителей и учителей снова возникает один и тот же вопрос: как питание влияет на поведение детей в школе?
Почему сахар — враг концентрации
Утро в спешке часто заканчивается тем, что ребёнку дают быстрый перекус — сладкий батончик, булочку или шоколад. Кажется, что это удобный способ «подзарядить» его энергией перед уроками. На деле же эффект оказывается противоположным.
В результате ребёнок начинает «качать» на уроках: сначала он перебивает, ерзает, смеётся, не может усидеть, а затем резко становится сонным и капризным. Для учителей это выглядит как «плохое поведение», но по сути — это результат неправильного завтрака.
Многие исследователи отмечают, что регулярное потребление большого количества сахара у детей связано с повышенной раздражительностью, перепадами настроения и снижением способности концентрироваться на учебе.
Сбалансированный завтрак: мнение специалистов
Врач-диетолог Альбина Комиссарова в своем Telegram-канале подчёркивает: питание для детей не должно радикально отличаться от питания для взрослых. Главное — это баланс и регулярность:
«Основу завтрака должны составлять углеводы: каши, хлеб, крупы, лепешки, оладьи, блины, мюсли. Дальше по принципу тарелки добавляем белок и овощи/фрукты».
Такой подход позволяет получать энергию из «медленных» углеводов, которые усваиваются постепенно и не вызывают резких скачков глюкозы. Добавление белка (яйца, творог, йогурт, сыр, бобовые) и клетчатки из овощей и фруктов помогает держать ребёнка сытым и спокойным дольше.
В результате ребёнок лучше концентрируется на уроках, дольше сохраняет внимание и не раздражается по мелочам.
Что рекомендует Роспотребнадзор
- Завтрак обязателен. Он должен составлять 20–25 % от суточной калорийности. Пропуск завтрака делает ребёнка вялым и снижает его работоспособность уже на первых уроках.
- Горячее питание. Каша, омлет, тёплые напитки (чай, какао, молоко) — всё это помогает телу «проснуться» и активизировать обмен веществ.
- Разнообразие. В рационе должны быть представлены белки, жиры и углеводы, витамины и минералы.
- Щадящие способы приготовления. Варка, тушение, запекание, готовка на пару. Жареная пища даёт лишнюю нагрузку и снижает работоспособность.
- Ограничение сахара и соли. Для детей рекомендуют не более 1 г соли в день и минимальное количество добавленного сахара.
Ведомство отдельно подчёркивает: рацион школьника должен быть регулярным и дробным — 4–5 приёмов пищи в день, чтобы не допускать резкого чувства голода и связанных с ним перепадов настроения.
Позиция Роскачества
Готовые завтраки и сладкие хлопья — это не лучший вариант для детей. В них часто содержится слишком много сахара, что ведёт к тем самым «качелям» настроения.
Добавленный сахар не должен превышать 10 % от суточной калорийности.
Роскачество также обращает внимание, что детям нужны разнообразные продукты: молочные, мясо, рыба, крупы, овощи и фрукты. Это не только поддерживает здоровье, но и напрямую влияет на эмоциональную устойчивость.
Как еда меняет характер ребёнка
- Сахар = перепады настроения
- Медленные углеводы + белок = спокойствие
Каша с фруктами и творогом или бутерброд с сыром и овощами дают плавный рост энергии. Ребёнок внимателен и спокоен.
- Недоедание = капризы
- Баланс = устойчивый характер
Разнообразие в рационе делает настроение более ровным: ребёнок не так остро реагирует на стресс, меньше отвлекается и лучше усваивает материал.
Практические советы для родителей
- Не заменяйте завтрак сладким батончиком или газировкой — это прямой путь к истерикам на уроках.
- Делайте ставку на каши, цельнозерновой хлеб, яйца, молочные продукты.
- Добавляйте овощи или фрукты — они насыщают витаминами и клетчаткой, улучшают пищеварение.
- Давайте перекусы с собой: фрукт, горсть орехов, несладкий йогурт. Это лучше, чем сладости из автомата.
- Прислушивайтесь к ребёнку: завтрак должен быть не только полезным, но и вкусным для него, иначе он просто откажется его есть.
Итог
Роспотребнадзор и Роскачество в один голос предупреждают: ограничить сахар, добавить больше цельных продуктов и не забывать о горячем завтраке. А доктор Комиссарова напоминает: питание должно быть простым, понятным и вкусным для ребёнка.
Правильный завтрак — это не просто еда. Это фундамент спокойствия, усидчивости и успеха ребёнка в школе.