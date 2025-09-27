Фрукты из южных регионов осенью: чем они могут быть опасны для северян

Сентябрь и октябрь в Петербурге и на севере России — это время, когда местные яблоки уже собраны, а прилавки заполняют привозные плоды из южных регионов.
Врачи, Роспотребнадзор и Роскачество напоминают: у фруктов, привезённых с юга, есть свои особенности. Они могут стать источником не только витаминов, но и проблем для здоровья северян. Мойка78 разобралась во всех подробностях.
Долгий путь и агрессивная обработка
Чтобы фрукты доехали до Петербурга и других северных городов, они проходят несколько этапов обработки:
- Сбор недозрелыми. Многие фрукты снимают раньше срока, чтобы они «дошли» в пути. Это касается бананов, хурмы, киви. В результате в них может быть больше дубильных веществ (танинов), а витаминов — меньше.
- Консерванты и химия. Наиболее частая обработка — дифенилом (для цитрусовых) и сернистым ангидридом (для винограда). Эти вещества тормозят развитие плесени и гниения.
- Воск и парафин. Особенно характерны для яблок и цитрусовых. Покрытие защищает плод от влаги, но мешает дышать кожуре.
- Фунгициды и пестициды. Остаточные следы могут сохраняться даже после мытья.
Северянин, покупающий такой плод, получает не совсем «естественный» продукт, даже если на вид он идеален.
Почему северянам тяжелее переносить южные плоды
- Особенности питания
- Сезон перестройки
Осенью организм готовится к зиме: снижается иммунитет, растёт уровень стресса, меняется гормональный фон. Аллергии и непереносимость продуктов в это время проявляются чаще.
- Сочетание с лекарствами
Опасные фрукты сезона
Мандарины и апельсины
- Обрабатываются дифенилом для сохранности при транспортировке.
- На кожуре может быть воск с консервантами.
- У аллергиков вызывают сыпь, зуд, бронхоспазм.
Виноград
- Сохраняется с помощью сернистого ангидрида, который убивает плесень.
- При переедании вызывает брожение и вздутие.
- Опасен для диабетиков из-за высокого содержания сахара.
Яблоки
- Северные сорта обычно безопаснее, но импортные нередко покрыты воском.
- Кожура таких яблок плохо пропускает влагу, и бактерии при попадании внутрь могут активно размножаться.
Персики и абрикосы
- Часто собираются недозрелыми.
- При хранении в тепле быстро начинают гнить, что повышает риск попадания в пищу плесневых токсинов.
Хурма
- Лидер по рискам. В недозрелых плодах много танинов, которые образуют безоары — плотные «камни» в желудке.
- Врачи фиксировали случаи, когда у пациентов с хроническими болезнями ЖКТ потребовалось хирургическое вмешательство.
Гранаты
- Внешне стойкие, но при транспортировке повреждаются, и в трещинах развивается плесень.
- Кислая среда при избыточном употреблении раздражает желудок, особенно у людей с гастритом.
Что говорит Роспотребнадзор
- Фрукты нужно покупать только там, где есть документы о безопасности.
- Подозрительно блестящие плоды с липкой кожурой — тревожный сигнал.
- Мыть фрукты лучше в горячей воде, особенно цитрусовые и яблоки.
- Детям до 3 лет не стоит давать фрукты с сильной кислотностью (например, гранат или киви).
- Людям с хроническими заболеваниями ЖКТ рекомендуется ограничивать хурму и виноград.
Рекомендации Роскачества
- до 20% фруктов на полках содержат остатки химии выше допустимых норм,
- наибольшие нарушения касаются цитрусовых и винограда,
- хранить фрукты нужно при +2…+8 °C, иначе они теряют витамины и быстрее плесневеют.
Что советуют врачи
- Не есть натощак цитрусовые, хурму и виноград — это повышает кислотность желудка.
- Сочетать фрукты с другой пищей. Например, яблоки — с творогом, а цитрусовые — после каши или белковой еды. Это снижает нагрузку на ЖКТ.
- Не злоупотреблять. 2–3 плода хурмы или 300 г винограда — это уже предел на день.
- Для детей. Фрукты вводить постепенно и только в небольших порциях.
Как обезопасить себя дома
- Перед употреблением замочить фрукты на 15 минут в воде с содой (1 ч.л. на литр).
- С цитрусовых и яблок лучше срезать кожуру.
- Подгнившие места у плодов нельзя просто срезать — плесень распространяется глубже, чем видно глазу.
- Стараться есть сезонные северные плоды — они безопаснее и лучше усваиваются.
Итог
Для северян это значит повышенную вероятность аллергий, проблем с ЖКТ и даже хирургических осложнений, если речь идёт о хурме.