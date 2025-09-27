Фрукты из южных регионов осенью: чем они могут быть опасны для северян

Сентябрь и октябрь в Петербурге и на севере России — это время, когда местные яблоки уже собраны, а прилавки заполняют привозные плоды из южных регионов.

Фото: abn.agency
Хурма из Абхазии, мандарины из Турции, виноград из Дагестана, гранаты из Азербайджана и Узбекистана — всё это выглядит как яркая компенсация за серое небо и похолодание. Но за красивой картинкой скрываются подводные камни.

Врачи, Роспотребнадзор и Роскачество напоминают: у фруктов, привезённых с юга, есть свои особенности. Они могут стать источником не только витаминов, но и проблем для здоровья северян. Мойка78 разобралась во всех подробностях.

Долгий путь и агрессивная обработка

Чтобы фрукты доехали до Петербурга и других северных городов, они проходят несколько этапов обработки:

  • Сбор недозрелыми. Многие фрукты снимают раньше срока, чтобы они «дошли» в пути. Это касается бананов, хурмы, киви. В результате в них может быть больше дубильных веществ (танинов), а витаминов — меньше.
  • Консерванты и химия. Наиболее частая обработка — дифенилом (для цитрусовых) и сернистым ангидридом (для винограда). Эти вещества тормозят развитие плесени и гниения.
  • Воск и парафин. Особенно характерны для яблок и цитрусовых. Покрытие защищает плод от влаги, но мешает дышать кожуре.
  • Фунгициды и пестициды. Остаточные следы могут сохраняться даже после мытья.

Северянин, покупающий такой плод, получает не совсем «естественный» продукт, даже если на вид он идеален.

Почему северянам тяжелее переносить южные плоды

Фото: pxhere
  • Особенности питания
Традиционная северная диета включает больше злаков, мяса, молочных продуктов. Резкое введение большого количества фруктозы и клетчатки осенью может вызвать сбои в работе ЖКТ.
  • Сезон перестройки

Осенью организм готовится к зиме: снижается иммунитет, растёт уровень стресса, меняется гормональный фон. Аллергии и непереносимость продуктов в это время проявляются чаще.

  • Сочетание с лекарствами
У пожилых людей, принимающих препараты от давления или сердца, определённые фрукты (например, грейпфрут) могут изменить действие таблеток.

Опасные фрукты сезона

Мандарины и апельсины

  • Обрабатываются дифенилом для сохранности при транспортировке.
  • На кожуре может быть воск с консервантами.
  • У аллергиков вызывают сыпь, зуд, бронхоспазм.

Виноград

  • Сохраняется с помощью сернистого ангидрида, который убивает плесень.
  • При переедании вызывает брожение и вздутие.
  • Опасен для диабетиков из-за высокого содержания сахара.

Яблоки

  • Северные сорта обычно безопаснее, но импортные нередко покрыты воском.
  • Кожура таких яблок плохо пропускает влагу, и бактерии при попадании внутрь могут активно размножаться.

Персики и абрикосы

  • Часто собираются недозрелыми.
  • При хранении в тепле быстро начинают гнить, что повышает риск попадания в пищу плесневых токсинов.

Хурма

  • Лидер по рискам. В недозрелых плодах много танинов, которые образуют безоары — плотные «камни» в желудке.
  • Врачи фиксировали случаи, когда у пациентов с хроническими болезнями ЖКТ потребовалось хирургическое вмешательство.

Гранаты

  • Внешне стойкие, но при транспортировке повреждаются, и в трещинах развивается плесень.
  • Кислая среда при избыточном употреблении раздражает желудок, особенно у людей с гастритом.

Что говорит Роспотребнадзор

Фото: abn.agency
Роспотребнадзор регулярно напоминает несколько правил для покупателей:
  • Фрукты нужно покупать только там, где есть документы о безопасности.
  • Подозрительно блестящие плоды с липкой кожурой — тревожный сигнал.
  • Мыть фрукты лучше в горячей воде, особенно цитрусовые и яблоки.
  • Детям до 3 лет не стоит давать фрукты с сильной кислотностью (например, гранат или киви).
  • Людям с хроническими заболеваниями ЖКТ рекомендуется ограничивать хурму и виноград.

Рекомендации Роскачества

Эксперты Роскачества в своих проверках отмечают:
  • до 20% фруктов на полках содержат остатки химии выше допустимых норм,
  • наибольшие нарушения касаются цитрусовых и винограда,
  • хранить фрукты нужно при +2…+8 °C, иначе они теряют витамины и быстрее плесневеют.

Что советуют врачи

Хурма. Фото: pxhere
Врачи выделяют несколько практических правил:
  • Не есть натощак цитрусовые, хурму и виноград — это повышает кислотность желудка.
  • Сочетать фрукты с другой пищей. Например, яблоки — с творогом, а цитрусовые — после каши или белковой еды. Это снижает нагрузку на ЖКТ.
  • Не злоупотреблять. 2–3 плода хурмы или 300 г винограда — это уже предел на день.
  • Для детей. Фрукты вводить постепенно и только в небольших порциях.

Как обезопасить себя дома

  • Перед употреблением замочить фрукты на 15 минут в воде с содой (1 ч.л. на литр).
  • С цитрусовых и яблок лучше срезать кожуру.
  • Подгнившие места у плодов нельзя просто срезать — плесень распространяется глубже, чем видно глазу.
  • Стараться есть сезонные северные плоды — они безопаснее и лучше усваиваются.

Итог

Фото: Мойка78
Фрукты из южных регионов осенью — это не только радость, но и риск. Путь до северных городов делает их уязвимыми: они покрываются воском, обрабатываются химией, собираются недозрелыми.

Для северян это значит повышенную вероятность аллергий, проблем с ЖКТ и даже хирургических осложнений, если речь идёт о хурме.

Следуя рекомендациям Роспотребнадзора, Роскачества и врачей — тщательно мыть фрукты, ограничивать количество и выбирать проверенные места покупки — можно снизить риски и сохранить только пользу.
