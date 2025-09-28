Болезни от шарфа: как осенью ткань на шее превращается в рассадник микробов

К Петербургу подкрадывается сентябрь: утро встречает сыростью, ветер пронизывает до костей, а на улице снова достают шарфы.

Шарф. Фото: unsplash
Этот мягкий аксессуар кажется верным спутником против простуды, а для кого-то — стильной деталью образа. Но мало кто задумывается, что именно ткань на шее может стать невидимой угрозой здоровью.

Осенью шарфы превращаются из уютной защиты в рассадник бактерий и грибка, а привычка «закрывать до глаз» иногда лишь усугубляет проблему.

Почему именно шарфы — идеальная ловушка для микробов

Шарф. Фото: PxHere

Влага и тепло. Мы дышим в ткань, выдыхаем влагу, плюс осенний дождь или туман — шарф остаётся сырым. Тёплая влажная среда — рай для бактерий.

Плотный контакт с кожей. Ткань соприкасается с шеей и подбородком, где выделяется пот и кожное сало. Накапливаются остатки косметики и грязи.

Редкая стирка. Многие стирают шарфы пару раз за сезон. А между тем именно они ближе всего к дыхательным путям.

Синтетика. Искусственные волокна хуже «дышат», задерживают влагу и усиливают неприятные запахи.

Чем это грозит

Кожные проблемы. Раздражения, прыщи и даже дерматит. Врачи отмечают: у пациентов с проблемной кожей часто усугубляется состояние после долгого ношения грязного шарфа.

Грибковые инфекции. Влага и тепло в волокнах шарфа могут стать причиной грибка на коже и слизистых.

Заболевания дыхательных путей. Бактерии и вирусы, осевшие на шарфе, легко попадают в дыхательные пути. Особенно опасно для людей с ослабленным иммунитетом.

Аллергия. В волокнах скапливается пыль, споры плесени, шерсть животных. Это вызывает кашель, зуд и насморк.

Запахи. Шарфы, особенно синтетические, быстро впитывают запахи сигарет, транспорта и кухни. Вдыхая их каждый день, мы даже не замечаем, как нагружаем дыхательную систему.

Что говорят специалисты

Шарф. Фото: PxHere

Роспотребнадзор:

  • шарфы и платки нужно стирать хотя бы раз в неделю;
  • нельзя носить влажные шарфы, их необходимо сразу сушить;
  • хранить лучше отдельно от верхней одежды, особенно если в шкафу высокая влажность.

Роскачество:

  • натуральные ткани (шерсть, хлопок, кашемир) лучше пропускают воздух и дольше сохраняют свежесть;
  • шарфы из синтетики быстрее впитывают пот и грязь;
  • для дезинфекции можно использовать парогенератор или обработку утюгом.

Как выбирают шарфы сами горожане

Шарф. Фото: PxHere

«Я ношу один и тот же шарф месяцами, потом удивляюсь, почему у меня высыпания на подбородке».

«После простуды врач сказала перестирывать все шарфы, иначе можно снова заразиться. Оказалось, что я их вообще не стирала с прошлого сезона».

«У ребёнка начался кашель — оказалось, он в школу ходил в шарфе, который намокал и не успевал просыхать».

Как ухаживать за шарфами правильно

Шарф. Фото: PxHere
  • Стирать часто. Осенью и зимой — минимум раз в неделю.
  • Сушить быстро. Если намок — повесить на батарею или использовать сушилку. Не оставлять в свёрнутом виде.
  • Чередовать. Лучше иметь несколько шарфов и менять их.
  • Выбирать натуральные материалы. Они лучше «дышат» и меньше впитывают запахи.
  • Обрабатывать паром или утюгом. Старый «бабушкин метод» до сих пор эффективен: высокая температура убивает бактерии.

Народные привычки и приметы

Шарф. Фото: PxHere
  • В старину шарфы (или платки) после сырой погоды обязательно сушили у печи, а не складывали во влажный сундук.
  • Крестьянки знали: шерстяной платок не только согревает, но и «вытягивает влагу», в отличие от полотняного.
  • До сих пор пожилые люди советуют: проглаживать шарф утюгом раз в несколько дней — это действительно помогает.

Современные советы

Для детей лучше выбирать шарфы и баффы из хлопка или шерсти, а не акриловые модели.

Людям с проблемной кожей врачи советуют менять шарфы чаще и выбирать светлые ткани — на них лучше видна грязь.

Если шарф нельзя стирать — выручит обработка паром.

Почему нельзя прикрывать нос и рот шарфом постоянно

Кажется, что это защита от простуды. Но на деле мы сами создаём влажный микроклимат, где размножаются бактерии.

Ткань быстро намокает от дыхания, и уже через час такой защиты микробы активнее оседают в лёгких. Врачи советуют прикрывать нос только на сильном ветру, а не на постоянной основе.

Итог

Шарф — символ осени, стильный и тёплый аксессуар. Но именно он способен обернуться угрозой: вызвать дерматит, аллергию или даже простуду.

Решение простое — гигиена. Стирайте чаще, сушите быстрее, выбирайте натуральные ткани. Тогда шарф останется защитой, а не источником болезни.

