Болезни от шарфа: как осенью ткань на шее превращается в рассадник микробов

К Петербургу подкрадывается сентябрь: утро встречает сыростью, ветер пронизывает до костей, а на улице снова достают шарфы.
Осенью шарфы превращаются из уютной защиты в рассадник бактерий и грибка, а привычка «закрывать до глаз» иногда лишь усугубляет проблему.
Почему именно шарфы — идеальная ловушка для микробов
Влага и тепло. Мы дышим в ткань, выдыхаем влагу, плюс осенний дождь или туман — шарф остаётся сырым. Тёплая влажная среда — рай для бактерий.
Редкая стирка. Многие стирают шарфы пару раз за сезон. А между тем именно они ближе всего к дыхательным путям.
Синтетика. Искусственные волокна хуже «дышат», задерживают влагу и усиливают неприятные запахи.
Чем это грозит
Грибковые инфекции. Влага и тепло в волокнах шарфа могут стать причиной грибка на коже и слизистых.
Заболевания дыхательных путей. Бактерии и вирусы, осевшие на шарфе, легко попадают в дыхательные пути. Особенно опасно для людей с ослабленным иммунитетом.
Запахи. Шарфы, особенно синтетические, быстро впитывают запахи сигарет, транспорта и кухни. Вдыхая их каждый день, мы даже не замечаем, как нагружаем дыхательную систему.
Что говорят специалисты
Роспотребнадзор:
- шарфы и платки нужно стирать хотя бы раз в неделю;
- нельзя носить влажные шарфы, их необходимо сразу сушить;
- хранить лучше отдельно от верхней одежды, особенно если в шкафу высокая влажность.
Роскачество:
- натуральные ткани (шерсть, хлопок, кашемир) лучше пропускают воздух и дольше сохраняют свежесть;
- шарфы из синтетики быстрее впитывают пот и грязь;
- для дезинфекции можно использовать парогенератор или обработку утюгом.
Как выбирают шарфы сами горожане
«Я ношу один и тот же шарф месяцами, потом удивляюсь, почему у меня высыпания на подбородке».
«После простуды врач сказала перестирывать все шарфы, иначе можно снова заразиться. Оказалось, что я их вообще не стирала с прошлого сезона».
«У ребёнка начался кашель — оказалось, он в школу ходил в шарфе, который намокал и не успевал просыхать».
Как ухаживать за шарфами правильно
- Стирать часто. Осенью и зимой — минимум раз в неделю.
- Сушить быстро. Если намок — повесить на батарею или использовать сушилку. Не оставлять в свёрнутом виде.
- Чередовать. Лучше иметь несколько шарфов и менять их.
- Выбирать натуральные материалы. Они лучше «дышат» и меньше впитывают запахи.
- Обрабатывать паром или утюгом. Старый «бабушкин метод» до сих пор эффективен: высокая температура убивает бактерии.
Народные привычки и приметы
- В старину шарфы (или платки) после сырой погоды обязательно сушили у печи, а не складывали во влажный сундук.
- Крестьянки знали: шерстяной платок не только согревает, но и «вытягивает влагу», в отличие от полотняного.
- До сих пор пожилые люди советуют: проглаживать шарф утюгом раз в несколько дней — это действительно помогает.
Современные советы
Людям с проблемной кожей врачи советуют менять шарфы чаще и выбирать светлые ткани — на них лучше видна грязь.
Если шарф нельзя стирать — выручит обработка паром.
Почему нельзя прикрывать нос и рот шарфом постоянно
Ткань быстро намокает от дыхания, и уже через час такой защиты микробы активнее оседают в лёгких. Врачи советуют прикрывать нос только на сильном ветру, а не на постоянной основе.
Итог
Решение простое — гигиена. Стирайте чаще, сушите быстрее, выбирайте натуральные ткани. Тогда шарф останется защитой, а не источником болезни.