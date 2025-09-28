Мёд на холодную погоду: почему он может спровоцировать аллергию и кашель

Вот и заканчивается сентябрь. Утром на улице уже прохладно, вечером тянет укутаться в плед и заварить чай «для тепла».
Но врачи предупреждают: в холодное время года мёд далеко не всегда работает как лекарство. Иногда он может спровоцировать аллергию, усилить кашель и даже вызвать новые проблемы с дыханием. Мойка78 разобралась, почему так происходит.
Почему мёд «осенью опаснее»
Поллиноз не заканчивается. Многие думают, что с первым похолоданием цветение заканчивается. Но амброзия, полынь и некоторые злаки цветут до октября. Мёд может содержать их пыльцу — и тогда вместо пользы вы получите насморк и кашель.
Пыльца + холодный воздух. Сочетание аллергенов и раздражающего холодного воздуха часто даёт эффект «двойного удара»: слизистая пересушена и восприимчива к любым раздражителям.
Аллергия на мёд: как она проявляется
Типичные симптомы:
- першение в горле, кашель после мёда;
- насморк, отёк слизистой;
- зуд или высыпания на коже;
- у детей — боли в животе, тошнота;
- в тяжёлых случаях — отёк Квинке.
Отдельно врачи отмечают: у людей с бронхиальной астмой ложка мёда в чае может усилить приступ кашля.
Почему именно осенью мёд «задевает горло»
- Холодный воздух сушит слизистую. Даже минимальное раздражение (например, кристаллы сахаров в мёде) вызывает кашель.
- Сочетание с горячим чаем. Если добавлять мёд в кипяток, он теряет часть полезных свойств, а образующиеся продукты карамелизации могут раздражать слизистую.
- Иммунитет «на взводе». После вирусов организм воспринимает даже привычные продукты как угрозу.
Мнение врачей
«Мёд — сильный аллерген. Он полезен только при отсутствии индивидуальной непереносимости и при употреблении в ограниченных количествах».
Аллергологи и иммунологи отмечают: у 30–40% пациентов с поллинозом мёд усиливает симптомы, особенно в период межсезонья.
Пульмонологи предупреждают: при кашле на фоне бронхита или астмы мёд может не смягчить, а, наоборот, усилить раздражение дыхательных путей.
Причём в клинических исследованиях мёд сравнивали с лекарствами — антигистаминными и отхаркивающими средствами (включая димедрол и робитуссин). Результаты оказались неожиданными: мёд показал лучшую эффективность в облегчении кашля и улучшении сна у пациентов.
Таким образом, мёд нельзя рассматривать как «щит» от вирусов, но он может быть хорошим вспомогательным средством, если болезнь уже началась.
Как выбрать мёд безопаснее
Пробуйте небольшими порциями. Особенно если вы не ели мёд несколько месяцев.
Предпочитайте монофлорный мёд. Например, гречишный или липовый. В «сборных» сортах выше риск аллергии.
Не добавляйте в кипяток. Дождитесь, пока чай остынет до 40–45 градусов.
Проверяйте происхождение. Покупайте у надёжных пасечников. Подделки чаще вызывают реакции.
Храните правильно. Влажный или забродивший мёд сам становится источником плесени и бактерий.
Чем заменить мёд для иммунитета
- сушёные ягоды (облепиха, клюква, брусника);
- имбирь и лимон (но тоже осторожно с аллергией);
- тёплый отвар шиповника;
- травяные чаи (ромашка, липа).
Итог
Лучшее решение — внимательность. Если после чая с мёдом першит горло или усиливается кашель, стоит отложить баночку и обратиться к врачу. Ведь здоровье дороже любых сладостей.