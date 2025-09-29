Почему мужчинам нельзя пить растворимый кофе, а женщинам — сладкую газировку

Современные научные исследования все чаще подтверждают, что один и тот же продукт может абсолютно по-разному воздействовать на организм в зависимости от пола.

Фото: unsplash
Это связано с фундаментальными различиями в гормональном фоне, метаболизме и даже составе микробиома кишечника. Осознание этих различий — ключ к более персонализированному и эффективному подходу к своему питанию.

Что особенно рискованно для женщин

  1. Сладкие газированные напитки: удар по психическому здоровью

Последние исследования буквально революционны. Немецкие ученые из Университетской больницы Франкфурта опубликовали в авторитетном журнале JAMA Psychiatry работу, которая выявила чёткую связь между употреблением сладкой газировки и риском развития депрессии у женщин.
  • Масштабы исследования: ученые проанализировали данные 932 человек, 405 из которых страдали депрессией.
  • Результат: у женщин, регулярно употреблявших газировку, риск депрессии был на 17% выше, а симптомы проявлялись тяжелее.
  • Причина в микробиоме: оказалось, что у любительниц сладких напитков в кишечнике значительно увеличивается количество бактерий рода Eggerthella, которые ранее уже связывали с депрессивными состояниями.

Сахар, консерванты и искусственные подсластители нарушают баланс микрофлоры, что может запускать воспалительные процессы не только в кишечнике, но и в нервной системе. У мужчин в этом же исследовании такой зависимости обнаружено не было.

  1. Обезжиренные молочные продукты: скрытая угроза для костей

Многие женщины, следящие за весом, отдают предпочтение обезжиренному молоку и творогу. Однако это может быть ошибкой. Жирное молоко является важным источником кальция, который критически необходим женщинам для профилактики остеопороза, так как после 30 лет у них начинают проявляться признаки старения костной ткани.

Отказ от жиров может затруднить усвоение этого микроэлемента. Для баланса диетологи рекомендуют выбирать молочные продукты средней жирности (до 2,5%).

Какие продукты представляют угрозу для мужчин

Фото: pxhere

Мужской организм в большей степени уязвим перед продуктами, которые вмешиваются в гормональный баланс, в частности, снижают уровень тестостерона.

  1. Пиво: источник фитоэстрогенов

Пиво, пожалуй, самый известный «мужской» продукт-провокатор. Оно содержит солод (хмель), который является источником фитоэстрогенов — растительных аналогов женских половых гормонов.

  • Последствия: Регулярное употребление пива приводит к повышению уровня эстрогенов в крови мужчины. Это влечет за собой внешние изменения: отложение жира по женскому типу (на бёдрах, боках и в области грудных желез), а также постепенное снижение уровня и активности тестостерона.
  • Итог: Чрезмерное увлечение пивом может способствовать развитию бесплодия. Допустимой нормой для мужчины считается всего около 150 мл в день.

  1. Соя и продукты на её основе

Соя содержит изофлавоны (генистеин, даидзеин) — вещества, структурно очень похожие на женские гормоны эстрогены. При регулярном употреблении (например, в составе колбас, сосисок или как замена мяса) соя может вызывать гормональный дисбаланс у мужчин.

Это может проявляться в гинекомастии (увеличении грудных желез) и снижении количества и подвижности сперматозоидов. Важно отметить, что нередкое употребление сои (примерно раз в неделю) не принесет вреда.

  1. Растворимый кофе и жирное молоко

Фото: pxhere
  • Кофе: Исследования показали, что употребление больших объемов кофе (около 0,5 л в день) достоверно повышает уровень эстрогенов. Особенно опасен для мужчин растворимый кофе, так как некоторые его компоненты напрямую стимулируют выработку женских гормонов. Безопасной нормой считается около 100 мл натурального кофе в день.
  • Жирное молоко: в отличие от женщин, мужчинам жирное молоко может навредить. Оно не только содержит холестерин, но и естественным образом присутствующий в нем эстроген, который способствует продуцированию женских половых гормонов в мужском организме.

  1. Фастфуд, выпечка и газировка: тройной удар

Эти продукты вредны для всех, но для мужчин они несут дополнительную угрозу:
  • Сахар (в газировке, соусах, десертах) вызывает выброс инсулина, который тормозит выработку тестостерона.
  • Дрожжи, кислоты и сахар в белом хлебе и выпечке также снижают уровень главного мужского гормона.
  • Фастфуд часто сочетает в себе все вышеперечисленное: скрытые сахара, некачественные жиры и соевые компоненты.

Золотые правила питания для обоих полов

Фото: PxHere
Несмотря на различия, существуют универсальные принципы, которые помогут сохранить здоровье и мужчинам, и женщинам.
  1. Принцип меры. Даже потенциально опасные продукты в небольших количествах и при нерегулярном употреблении не нанесут существенного вреда. Главный враг — систематическое злоупотребление.
  2. Осознанность в выборе. Внимательно читайте состав продуктов. Соя, скрытые сахара и искусственные добавки могут находиться в самых неожиданных местах, например, в колбасе, соусах и полуфабрикатах.
  3. Баланс и разнообразие. Основу рациона для всех должны составлять свежие овощи и фрукты, качественные белки (нежирное мясо, рыба, птица) и полезные жиры. Исследования показывают, что мужчины часто пренебрегают свежими овощами и фруктами, что является серьезным упущением.
  4. Здоровый образ жизни в целом. Никакая диета не сработает без адекватной физической активности, нормального сна и управления стрессом. Ученые отмечают, что сильный стресс и затяжные депрессии — один из главных врагов мужского здоровья, в то время как у женщин тревожные состояния и нарушения сна распространены шире.
