Почему мужчинам нельзя пить растворимый кофе, а женщинам — сладкую газировку

Современные научные исследования все чаще подтверждают, что один и тот же продукт может абсолютно по-разному воздействовать на организм в зависимости от пола.
Что особенно рискованно для женщин
-
Сладкие газированные напитки: удар по психическому здоровью
- Масштабы исследования: ученые проанализировали данные 932 человек, 405 из которых страдали депрессией.
- Результат: у женщин, регулярно употреблявших газировку, риск депрессии был на 17% выше, а симптомы проявлялись тяжелее.
- Причина в микробиоме: оказалось, что у любительниц сладких напитков в кишечнике значительно увеличивается количество бактерий рода Eggerthella, которые ранее уже связывали с депрессивными состояниями.
Сахар, консерванты и искусственные подсластители нарушают баланс микрофлоры, что может запускать воспалительные процессы не только в кишечнике, но и в нервной системе. У мужчин в этом же исследовании такой зависимости обнаружено не было.
-
Обезжиренные молочные продукты: скрытая угроза для костей
Отказ от жиров может затруднить усвоение этого микроэлемента. Для баланса диетологи рекомендуют выбирать молочные продукты средней жирности (до 2,5%).
Какие продукты представляют угрозу для мужчин
Мужской организм в большей степени уязвим перед продуктами, которые вмешиваются в гормональный баланс, в частности, снижают уровень тестостерона.
-
Пиво: источник фитоэстрогенов
Пиво, пожалуй, самый известный «мужской» продукт-провокатор. Оно содержит солод (хмель), который является источником фитоэстрогенов — растительных аналогов женских половых гормонов.
- Последствия: Регулярное употребление пива приводит к повышению уровня эстрогенов в крови мужчины. Это влечет за собой внешние изменения: отложение жира по женскому типу (на бёдрах, боках и в области грудных желез), а также постепенное снижение уровня и активности тестостерона.
- Итог: Чрезмерное увлечение пивом может способствовать развитию бесплодия. Допустимой нормой для мужчины считается всего около 150 мл в день.
-
Соя и продукты на её основе
Это может проявляться в гинекомастии (увеличении грудных желез) и снижении количества и подвижности сперматозоидов. Важно отметить, что нередкое употребление сои (примерно раз в неделю) не принесет вреда.
-
Растворимый кофе и жирное молоко
- Кофе: Исследования показали, что употребление больших объемов кофе (около 0,5 л в день) достоверно повышает уровень эстрогенов. Особенно опасен для мужчин растворимый кофе, так как некоторые его компоненты напрямую стимулируют выработку женских гормонов. Безопасной нормой считается около 100 мл натурального кофе в день.
- Жирное молоко: в отличие от женщин, мужчинам жирное молоко может навредить. Оно не только содержит холестерин, но и естественным образом присутствующий в нем эстроген, который способствует продуцированию женских половых гормонов в мужском организме.
-
Фастфуд, выпечка и газировка: тройной удар
- Сахар (в газировке, соусах, десертах) вызывает выброс инсулина, который тормозит выработку тестостерона.
- Дрожжи, кислоты и сахар в белом хлебе и выпечке также снижают уровень главного мужского гормона.
- Фастфуд часто сочетает в себе все вышеперечисленное: скрытые сахара, некачественные жиры и соевые компоненты.
Золотые правила питания для обоих полов
- Принцип меры. Даже потенциально опасные продукты в небольших количествах и при нерегулярном употреблении не нанесут существенного вреда. Главный враг — систематическое злоупотребление.
- Осознанность в выборе. Внимательно читайте состав продуктов. Соя, скрытые сахара и искусственные добавки могут находиться в самых неожиданных местах, например, в колбасе, соусах и полуфабрикатах.
- Баланс и разнообразие. Основу рациона для всех должны составлять свежие овощи и фрукты, качественные белки (нежирное мясо, рыба, птица) и полезные жиры. Исследования показывают, что мужчины часто пренебрегают свежими овощами и фруктами, что является серьезным упущением.
- Здоровый образ жизни в целом. Никакая диета не сработает без адекватной физической активности, нормального сна и управления стрессом. Ученые отмечают, что сильный стресс и затяжные депрессии — один из главных врагов мужского здоровья, в то время как у женщин тревожные состояния и нарушения сна распространены шире.