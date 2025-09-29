Почему тёплая осень сбивает организм и приводит к всплеску хронических болезней

В начале сентября Петербург оказался в неожиданной погодной ловушке. Вместо привычной серости и первых дождей — солнце, почти летнее тепло и воздух, который больше напоминает августовский.

Осень. Фото: pxhere
По словам главного синоптика города Александра Колесова, первую декаду сентября в Северной столице будет определять антициклон. Он принесет отличную погоду: мало осадков, дневные температуры выше 20 градусов, а в отдельные дни до +22. Дожди ожидаются только в Ленинградской области и ненадолго.

На первый взгляд, горожане получили идеальный бонус к лету. Но врачи предупреждают: слишком тёплая осень может стать стрессом для организма, а вместе с ней — и источником всплеска хронических заболеваний.

Когда организм ждёт холода, а получает жару

Фото: abn.agency
Человеческий организм живёт по «биологическим часам». Осенью обмен веществ замедляется, снижается активность, организм постепенно перестраивается к холодному сезону. Но когда сентябрь выдаётся почти летним, эти процессы дают сбой.
  • Терморегуляция работает в усиленном режиме: днём +20, ночью +10. Такие перепады давят на сосуды, сердечную мышцу и нервную систему.
  • Гормональные циклы нарушаются: выработка мелатонина, связанного с сокращением светового дня, идёт по «осеннему сценарию», а температура и солнечное излучение сигнализируют о лете. Возникает рассинхрон.
  • Иммунитет не успевает перестроиться: он «зависает» между летним и зимним режимом, из-за чего организм становится уязвимым к вирусам.

Всплеск хронических болезней

Медики фиксируют, что во время тёплой и затяжной осени чаще обостряются:
  • Сердечно-сосудистые заболевания. Люди жалуются на скачки давления, перебои в работе сердца, головные боли и головокружения. Особенно тяжело это переносят гипертоники и пациенты с ишемической болезнью сердца.
  • Болезни дыхательных путей. Астматики и аллергики реагируют на повышенную влажность и плесень. Дополнительным раздражителем становится пыльца — из-за тепла многие растения продолжают цвести дольше нормы.
  • Заболевания ЖКТ. У пациентов с гастритом и язвой учащаются приступы боли, возникают расстройства пищеварения.
  • Психосоматические нарушения. Бессонница, тревожность, сезонные депрессии приходят раньше, чем обычно, поскольку биологические ритмы организма сбиты.

Петербургская сырость как отдельная угроза

Фото: Мойка78.
Даже при ясной погоде город остаётся во власти влажности. В квартирах появляется затхлость, на стенах и в подвалах — плесень. В сочетании с тёплым воздухом это создаёт идеальные условия для размножения грибков.
  • Для астматиков — это прямой путь к обострению.
  • Для аллергиков — рост приступов.
  • Для здоровых людей — постоянное ощущение усталости, головные боли, снижение концентрации.

Врачи отмечают, что в Петербурге осенью количество обращений с жалобами на дыхательную систему стабильно выше, чем в других регионах.

Психологический фактор: «осень без осени»

Не стоит недооценивать и психологический стресс. Осень традиционно воспринимается как переход к новому этапу: начало учебного года, завершение отпусков, настрой на работу. Тёплая погода ломает этот сценарий.
  • Люди медленнее входят в рабочий ритм.
  • Дети хуже адаптируются в школе: нет ощущения начала учебного сезона.
  • У взрослых усиливается тревожность и усталость: организм уже готовился к замедлению, а внешние условия продолжают требовать активности.

Психологи сравнивают это состояние с «раздвоением реальности»: мозг чувствует одно время года, а тело — другое.

Что советуют специалисты

Фото: pxhere
Чтобы пережить тёплую осень без ущерба для здоровья, врачи и санитарные службы дают ряд рекомендаций:
  1. Соблюдать режим сна и бодрствования. Ложиться и вставать в одно и то же время — даже если вечером ещё светло и тепло.
  2. Следить за одеждой. Днём можно надеть лёгкую рубашку, но вечером обязательно взять тёплую куртку или шарф. Переохлаждение на фоне жары — одна из причин простуд.
  3. Укреплять иммунитет. Витаминное питание, сезонные овощи и фрукты, умеренная физическая активность, прогулки на воздухе.
  4. Контролировать давление. Гипертоникам и сердечникам нужно регулярно измерять показатели и корректировать нагрузку.
  5. Снижать уровень стресса. Подойдут дыхательные практики, медитации, пешие прогулки в парках.
  6. Проветривать жильё и бороться с сыростью. Регулярное открытие окон и использование осушителей помогают снизить риск развития плесени.

Итог

Тёплая осень в Петербурге кажется подарком судьбы: солнце, прогулки и ощущение продолжения лета. Но за этой красотой скрывается стресс для организма. Сбиваются биоритмы, иммунитет становится уязвимым, обостряются хронические болезни, усиливается психологическое напряжение.

По прогнозу синоптиков, в первой декаде сентября горожан ждёт сухая и солнечная погода, но вместе с этим придётся внимательнее относиться к себе и своим близким. Тёплая осень — это испытание, которое можно пройти без потерь, если заранее позаботиться о здоровье.

