У каждого второго россиянина будет ожирение к 2030 году

Сегодня в России ожирением страдают около 40 миллионов человек. Это более четверти населения страны — примерно 27%.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко предупреждает: если тенденции не изменятся, уже к 2030 году ожирение будет диагностировано у половины взрослого населения. Фактически это означает, что каждый второй россиянин столкнется с хронической проблемой лишнего веса.

Цифра выглядит особенно угрожающе, если учитывать старение населения. К 2030 году четверть россиян (25,4%) будут старше 60 лет. И если накладывать на возрастные изменения массовое ожирение, страна столкнется с лавинообразным ростом хронических заболеваний, падением трудоспособности и увеличением нагрузки на систему здравоохранения.

Болезни, которые приходят вместе с лишним весом

Ожирение — не просто эстетическая проблема. Это признанный медицинский диагноз, связанный с системными нарушениями обмена веществ. Основные риски:
  • Сахарный диабет 2 типа. Ожирение является главным фактором развития этой болезни. У людей с лишним весом диабет диагностируется в несколько раз чаще.
  • Сердечно-сосудистые катастрофы. Инфаркты, инсульты и хроническая сердечная недостаточность — прямая перспектива для людей, набравших вес и не контролирующих его.
  • Онкология. Учёные отмечают: ожирение повышает риск развития ряда видов рака, в том числе кишечника, груди и поджелудочной железы.
  • Ускоренное старение. Метаболический синдром, воспалительные процессы и гормональные нарушения при ожирении приводят к тому, что организм изнашивается быстрее.

Таким образом, рост числа людей с ожирением автоматически означает рост смертности и инвалидности.

Психологическая сторона проблемы: лишний вес и депрессия

Нельзя рассматривать ожирение только с позиции «неправильного питания». Это сложный комплексный диагноз, тесно связанный с психическим здоровьем.

Сегодня врачи всё чаще говорят о скрытой эпидемии депрессии. Люди, испытывающие стресс и эмоциональное истощение, склонны заедать проблемы, снижать физическую активность, а это неизбежно ведёт к набору веса.

В то же время лишние килограммы усиливают психологический дискомфорт: человек теряет уверенность в себе, сталкивается с дискриминацией и социальной стигмой, что ещё глубже погружает его в депрессивное состояние.

Получается замкнутый круг: депрессия вызывает ожирение, ожирение усиливает депрессию.

«Токсичный бодипозитив»: когда проблема становится невидимой

Последние годы в обществе активно обсуждается движение бодипозитива. Его изначальная цель была важной и правильной — помочь людям принять себя и избавиться от навязанных стандартов красоты. Однако вместе с этим пришла и обратная сторона — так называемый «токсичный бодипозитив».

Речь идёт о том, что ожирение начинают воспринимать как норму, а заботу о здоровье — как дискриминацию. Это крайне опасный тренд: привычка игнорировать проблему снижает мотивацию к лечению и профилактике. Люди перестают видеть в лишнем весе медицинскую угрозу, а это в перспективе оборачивается тяжелейшими диагнозами.

Почему ситуация обострится именно к 2030 году

Несколько факторов накладываются друг на друга:
  • Старение населения. К 2030 году доля пожилых людей резко возрастёт. Организм после 60 лет и так работает медленнее, а в сочетании с ожирением это приводит к лавине болезней.
  • Снижение физической активности. Городской образ жизни, работа за компьютером и повсеместная цифровизация сокращают количество движений до минимума.
  • Изменение питания. Доступность дешёвых, но калорийных продуктов, фастфуда и сладких газированных напитков делает переедание массовым явлением.
  • Стресс и психоэмоциональная нестабильность. Социальные и экономические факторы усиливают тревожность, а это напрямую влияет на пищевое поведение.

Всё это приводит к тому, что ожирение постепенно становится «новой нормой».

Что можно изменить уже сейчас

Прогноз Мурашко тревожный, но не окончательный. От каждого из нас зависит, станет ли ожирение массовой проблемой или общество сможет переломить ситуацию. Что рекомендуют врачи:
  • Коррекция питания. Отказ от переедания, уменьшение количества сахара и трансжиров, выбор более здоровых продуктов.
  • Регулярная физическая активность. Не обязательно спортзал — подойдут прогулки, зарядка, плавание.
  • Психологическая помощь. Работа с психотерапевтом помогает справиться с привычкой «заедать» стресс.
  • Медицинское наблюдение. Регулярные обследования позволяют вовремя выявлять преддиабет, гипертонию и другие состояния.

Почему действовать нужно срочно

Через пять лет может быть поздно — ожирение станет «новой нормой» для каждого второго взрослого россиянина. Это значит, что у половины людей появятся хронические болезни, ограничивающие жизнь и сокращающие её продолжительность.

Каждый человек, уже имеющий лишние килограммы, может изменить ситуацию. Начать можно с малого: больше движения, меньше сахара, больше внимания к собственному состоянию.

Ожирение — не вопрос внешности, а вопрос жизни и смерти. Сегодня в России более 40 миллионов человек уже живут с этой проблемой. К 2030 году их станет в два раза больше, если ничего не изменить. Но у общества и у каждого из нас ещё есть шанс переломить ситуацию.

