У каждого второго россиянина будет ожирение к 2030 году

Сегодня в России ожирением страдают около 40 миллионов человек. Это более четверти населения страны — примерно 27%.
Цифра выглядит особенно угрожающе, если учитывать старение населения. К 2030 году четверть россиян (25,4%) будут старше 60 лет. И если накладывать на возрастные изменения массовое ожирение, страна столкнется с лавинообразным ростом хронических заболеваний, падением трудоспособности и увеличением нагрузки на систему здравоохранения.
Болезни, которые приходят вместе с лишним весом
- Сахарный диабет 2 типа. Ожирение является главным фактором развития этой болезни. У людей с лишним весом диабет диагностируется в несколько раз чаще.
- Сердечно-сосудистые катастрофы. Инфаркты, инсульты и хроническая сердечная недостаточность — прямая перспектива для людей, набравших вес и не контролирующих его.
- Онкология. Учёные отмечают: ожирение повышает риск развития ряда видов рака, в том числе кишечника, груди и поджелудочной железы.
- Ускоренное старение. Метаболический синдром, воспалительные процессы и гормональные нарушения при ожирении приводят к тому, что организм изнашивается быстрее.
Таким образом, рост числа людей с ожирением автоматически означает рост смертности и инвалидности.
Психологическая сторона проблемы: лишний вес и депрессия
Нельзя рассматривать ожирение только с позиции «неправильного питания». Это сложный комплексный диагноз, тесно связанный с психическим здоровьем.
В то же время лишние килограммы усиливают психологический дискомфорт: человек теряет уверенность в себе, сталкивается с дискриминацией и социальной стигмой, что ещё глубже погружает его в депрессивное состояние.
Получается замкнутый круг: депрессия вызывает ожирение, ожирение усиливает депрессию.
«Токсичный бодипозитив»: когда проблема становится невидимой
Речь идёт о том, что ожирение начинают воспринимать как норму, а заботу о здоровье — как дискриминацию. Это крайне опасный тренд: привычка игнорировать проблему снижает мотивацию к лечению и профилактике. Люди перестают видеть в лишнем весе медицинскую угрозу, а это в перспективе оборачивается тяжелейшими диагнозами.
Почему ситуация обострится именно к 2030 году
- Старение населения. К 2030 году доля пожилых людей резко возрастёт. Организм после 60 лет и так работает медленнее, а в сочетании с ожирением это приводит к лавине болезней.
- Снижение физической активности. Городской образ жизни, работа за компьютером и повсеместная цифровизация сокращают количество движений до минимума.
- Изменение питания. Доступность дешёвых, но калорийных продуктов, фастфуда и сладких газированных напитков делает переедание массовым явлением.
- Стресс и психоэмоциональная нестабильность. Социальные и экономические факторы усиливают тревожность, а это напрямую влияет на пищевое поведение.
Всё это приводит к тому, что ожирение постепенно становится «новой нормой».
Что можно изменить уже сейчас
- Коррекция питания. Отказ от переедания, уменьшение количества сахара и трансжиров, выбор более здоровых продуктов.
- Регулярная физическая активность. Не обязательно спортзал — подойдут прогулки, зарядка, плавание.
- Психологическая помощь. Работа с психотерапевтом помогает справиться с привычкой «заедать» стресс.
- Медицинское наблюдение. Регулярные обследования позволяют вовремя выявлять преддиабет, гипертонию и другие состояния.
Почему действовать нужно срочно
Через пять лет может быть поздно — ожирение станет «новой нормой» для каждого второго взрослого россиянина. Это значит, что у половины людей появятся хронические болезни, ограничивающие жизнь и сокращающие её продолжительность.
Ожирение — не вопрос внешности, а вопрос жизни и смерти. Сегодня в России более 40 миллионов человек уже живут с этой проблемой. К 2030 году их станет в два раза больше, если ничего не изменить. Но у общества и у каждого из нас ещё есть шанс переломить ситуацию.