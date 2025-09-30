Город в ловушке влажности: почему тёплая осень в Петербурге опаснее, чем кажется

От /

Осень в Петербурге всегда воспринималась как сезон дождей, туманов и сырости. Но в последние годы город всё чаще оказывается в условиях необычно тёплой и при этом очень влажной погоды.

Фото: abn.agency
Ранее Мойка78 рассказывала, что, как сообщил главный метеоролог Петербурга Александр Колесов, сентябрь порадует горожан тёплой и по-летнему солнечной погодой. Осень на время сделает паузу: в День знаний столбики термометров показали +20°C, а солнце выглянуло из-за туч. Всю первую декаду над городом будет господствовать антициклон, обещая отличную погоду с минимумом дождей. Небольшие осадки возможны лишь в области и в конце недели.

Для одних это радость — можно дольше гулять без зимних пальто и не мерзнуть, для других — серьёзное испытание. Врачи и санитарные службы предупреждают: сочетание сырости и тепла в мегаполисе с плотной застройкой приводит к ряду проблем для здоровья, о которых горожане часто даже не задумываются.

Сырость как постоянный спутник города

Фото: abn.agency

Главная особенность Петербурга — высокая влажность. В сентябре и октябре она может превышать 80–90%, а тёплая погода лишь усиливает ощущение «пропитанного влагой» воздуха. Для старого жилого фонда это становится настоящим испытанием.

Дворы-колодцы и фасады домов исторического центра почти не получают солнечного света и плохо проветриваются. Влага, скапливающаяся после дождей, задерживается на стенах и в подвалах неделями. В условиях плюсовой температуры и отсутствия вентиляции начинает активно развиваться плесень.

Споры грибков оседают на штукатурке, в подвалах, на забитых водостоках. Они поднимаются в воздух при малейшем движении воздуха и становятся невидимой частью городской атмосферы. Именно в этот период врачи фиксируют рост обращений с жалобами на першение в горле, кашель и аллергические реакции.

Плесень и аллергия: осенний пик

Фото: abn.agency

По данным специалистов, именно осенью концентрация спор плесневых грибов — Cladosporium, Alternaria, Aspergillus — в воздухе достигает максимальных значений. Для человека с хроническими заболеваниями дыхательных путей даже кратковременное вдыхание спор может закончиться обострением.

Аллергологи отмечают, что в сентябре–октябре число жалоб на заложенность носа, хронический насморк и кашель резко возрастает. Многие принимают эти симптомы за простуду, но на деле причина — именно постоянный контакт с аллергеном. У астматиков в этот период чаще случаются приступы одышки, а у аллергиков обостряется ринит и усиливаются кожные реакции.

Ситуацию осложняет то, что в тёплую осень пыльца сорных трав может задерживаться в воздухе дольше обычного. В итоге формируется своеобразный «аллергенный коктейль»: пыльца, споры плесени, пыль и выхлопные газы.

Сырость и её влияние на сон

Фото: pxhere

Медики обращают внимание и на то, что высокая влажность отражается не только на дыхании, но и на нервной системе. Осенью в Петербурге традиционно мало солнечного света, а при высокой влажности у многих возникает ощущение «тяжёлого воздуха».

Организм реагирует на это повышенной утомляемостью, сонливостью и нарушением сна. Человек может спать по восемь–девять часов, но всё равно чувствовать себя разбитым. При этом многие жалуются на бессонницу или тревожные сны.

Физиологи объясняют: в условиях недостатка кислорода и высокой концентрации влаги дыхательная система работает менее эффективно, а мозг получает меньше «сигналов бодрости». Это способствует развитию сезонной депрессии, которая особенно часто встречается у жителей северных регионов.

Что советуют специалисты

Врачи рекомендуют не игнорировать первые признаки недомогания. Если кашель или насморк длятся больше двух недель, стоит задуматься не о простуде, а о возможной аллергической реакции на плесень или пыль.

Специалисты подчёркивают: людям с хроническими заболеваниями дыхательных путей важно иметь «план действий» на осенний период. Это включает регулярное наблюдение у врача, использование назначенных препаратов и постоянный контроль за состоянием дыхания.

Отдельно врачи советуют внимательно относиться к бытовому микроклимату. Поддержание оптимальной температуры и влажности в доме может снизить риск обострений.

Рекомендации Роспотребнадзора

Фото: pxhere

Роспотребнадзор неоднократно напоминал: главная мера профилактики — борьба с сыростью. В жилых помещениях влажность не должна превышать 50–60%. Если уровень выше, необходимо использовать осушители воздуха или кондиционеры с функцией осушения.

В случае появления пятен плесени на стенах или потолке необходимо их сразу удалять и выяснять причину: протекающая труба, забитый водосток, неплотный шов. Если источник сырости не устранить, грибок будет возвращаться снова и снова.

Санитарные врачи подчёркивают: плесень — это не эстетическая проблема, а фактор риска для здоровья. Её споры могут вызывать не только аллергию, но и инфекции у людей с ослабленным иммунитетом.

Советы Роскачества

Роскачество рекомендует жителям больших городов следить за качеством воздуха в квартирах и использовать современные бытовые приборы. Очистители с HEPA-фильтрами способны задерживать мельчайшие частицы пыли и спор плесени.

Также полезно проводить влажную уборку не реже двух раз в неделю, использовать гипоаллергенные моющие средства и проветривать комнаты несколько раз в день. Для сна особенно важно обеспечить доступ свежего воздуха: проветривание спальни перед ночным отдыхом снижает риск бессонницы и ощущения удушья.

Городские дворы и общая среда

Двор-колодец на Лермонтовском проспекте, 8а. Фото: читатель Мойки78 Анна

Не стоит забывать и о том, что значительная часть проблемы формируется за пределами квартир. Петербургские дворы-колодцы традиционно страдают от плохой вентиляции и скопления влаги. Управляющие компании обязаны своевременно убирать листву, чистить желоба и водостоки. Если этого не происходит, сырость из двора быстро распространяется в подъезды и квартиры.

Жители могут и должны фиксировать нарушения, обращаясь через портал «Наш Санкт-Петербург» или напрямую в Роспотребнадзор. Только регулярный контроль со стороны горожан способен заставить управляющие компании выполнять свою работу.

Осень как испытание для здоровья

Осень. Фото: pxhere
Тёплая и влажная осень в Петербурге — явление привычное, но оно не должно восприниматься как безобидное. Сырость, плесень и застой воздуха отражаются не только на комфорте, но и на здоровье горожан. Аллергия, обострение астмы, бессонница и усталость — всё это последствия осеннего «климата ловушки».

Специалисты советуют не ждать, пока симптомы станут серьёзными, а заранее позаботиться о своём микроклимате и контролировать состояние здоровья. Тогда тёплая осень перестанет быть скрытой угрозой и останется просто ещё одним временем года — со своей красотой и особенностями.

Прокрутить вверх