Зонтик как ловушка: какие бактерии мы носим домой после дождя

Осенний дождь — привычное дело. Кто-то бежит под крышами домов, кто-то скрывается в подъездах, а кто-то достаёт из сумки верного спутника — зонтик. Кажется, именно он спасает нас от сырости и простуды.
В итоге, принося зонтик домой, мы нередко оставляем в прихожей не просто аксессуар, а целый «микробный ковёр».
Почему зонтик становится рассадником микробов
Городская вода — не чистая дождевая. Осадки собирают всё, что есть в воздухе: выхлопные газы, пыль, споры плесени, микрочастицы металлов. В итоге каждый дождь — это не дистиллированная вода, а настоящий коктейль.
Влага задерживается надолго. Ткань зонта плохо сохнет, особенно если его сложить в чехол. Внутри создаётся влажная среда, где активно размножаются бактерии.
Редкая чистка. Большинство людей сушат зонт у двери и просто убирают обратно. А стирать его никто не привык.
Что говорят эксперты
- дождевая вода в городе не безопасна — в ней часто находят тяжёлые металлы и бактерии;
- влажные предметы в доме становятся источником плесени и микробов;
- зонт нужно регулярно мыть и сушить.
- ткань зонта пропитана водоотталкивающими составами, которые при намокании удерживают грязь;
- при хранении в сложенном виде возможно появление грибка и неприятного запаха;
- для ухода лучше использовать мягкие моющие средства и сушку в развернутом виде.
Чем это грозит
Микробы в доме. На мокром зонте задерживаются бактерии с асфальта и крыш. Когда он сохнет в прихожей, часть микроорганизмов оказывается на полу и в воздухе.
Кожные инфекции. Если трогать мокрый зонт руками и потом касаться лица — есть риск занести бактерии.
Разрушение материала. Грязь и химия из дождя разъедают ткань, и зонт быстрее выходит из строя.
Как мы носим бактерии домой — бытовые истории
«Я всегда сушила зонт прямо в прихожей на полу. Потом заметила, что у ребёнка началась аллергия. Врач сказал, что причиной могла быть плесень, которая появлялась из-за постоянной влаги».
«Зонт забыл в чехле на неделю — когда достал, там был запах, как из подвала. Пришлось выбросить».
«Сначала не верила, что дождь такой грязный, пока сама не протёрла купол зонта белой тряпкой. Она стала чёрной за секунду».
Как ухаживать за зонтом правильно
Мыть после дождя. Достаточно ополоснуть купол под душем или протереть влажной салфеткой.
Сушить в раскрытом виде. Идеально — на балконе или в ванной. Никогда не складывать мокрым.
Чистить раз в месяц. Использовать мягкое мыло или слабый раствор уксуса.
Не хранить в чехле постоянно. Чехол нужен только в дороге, дома лучше держать зонтик «на свободе».
Дезинфицировать ручку. Мы часто берём её грязными руками, а потом трогаем лицо.
Народные привычки и старые советы
В деревнях зонт могли и вовсе «прополоскать» в колодезной воде после сильного дождя.
Старшее поколение до сих пор советует держать у двери тряпку и каждый раз протирать купол, возвращаясь с улицы.
Современные лайфхаки
Для компактных складных зонтов лучше использовать чехлы с вентиляцией, а не герметичные.
Существуют зонты с антимикробной пропиткой ткани — они дольше остаются свежими.
Чтобы убрать запах, можно обработать зонт парогенератором или просто прогладить купол через тонкую ткань.
Итог
Решение простое: мойте, сушите и не храните его сырым. Тогда зонтик останется защитой от непогоды, а не источником болезней.