Отсутствие энергии и радости: нарколог назвал симптомы осеннего обострения

На осеннее обострение указывают такие симптомы, как отсутствие энергии и удовольствия от повседневной жизни.
Психиатр, нарколог Василий Шуров в беседе с News.ru заявил, что это состояние всегда связано с погодными особенностями сезона.
По словам медика, посетить психиатра рекомендуется, если у человека в течение двух недель сохраняется плохое настроение, ничего не радует, нет сил.
Шуров отметил, что люди обычно такое состояние описывают так, будто из них «вытащили батарейки». С такими проблемами окружающие часто рекомендуют отдохнуть и развеяться, однако это не поможет, отметил психиатр.
Врач добавил, что всегда можно оценить состояние близкого. К примеру, если человек постоянно стал грустным, усталым, ему тяжело выходить из дома, он отказывается от совместного времяпровождения — это будет тревожным знаком.