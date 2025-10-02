В России упал показатель младенческой смертности

От /

Средний показатель младенческой смертности снизился в 2025 году.

Фото: pxhere
Как сообщает РИА Новости, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время II Российского конгресса «Актуальные вопросы онкологии и хирургии в педиатрии» заявил, что показатель составил 3,5 промилле.

«За последние 10 лет детская смертность сократилась практически в два раза, младенческая смертность сегодня составляет минимальное значение, в прошлом году она была 4 промилле»,

– отметил Мурашко.

По словам министра здравоохранения России, положительная динамика наблюдается в течение последних 12 месяцев.

В 2024 году показатель смертности среди новорожденных был на значении в 4 промилле на 1 тысячу родившихся живыми. Также Мурашко подчеркнул, что в 10 субъектах России данный показатель опустился ниже 2 промилле.

Прокрутить вверх