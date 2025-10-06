Матвиенко предложила взимать с неработающих россиян 45 тысяч рублей в год за ОМС

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предлагает взимать с неработающих россиян плату за полис ОМС, ежегодно платить предлагается 45 тысяч рублей.
Свое заявление Матвиенко сделала на парламентских слушаниях по проекту бюджета на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов. Речь идет о взимании платы только со здоровых неработающих россиян. К пенсионерам, детям и инвалидам инициатива не относится.
Матвиенко уже обратилась с идеей к министру финансов Антону Силуанову, после того как он представил параметры проекта бюджета.
Сумму в 45 тысяч рублей спикер Совфеда обозначила по той причине, что примерно столько в среднем по стране работодатель за работника платит в медстрах.
По словам автора инициативы, такой ход побудит трудоспособное население искать работу. При этом Матвиенко отметила, что решение позволит сократить статью расходов государства на неработающее население.