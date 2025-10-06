В Петербурге начнут производить вакцину из иммунных клеток для лечения рака к концу 2026 года

Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Петрова Минздрава России в Петербурге собирается к концу 2026 выйти на производство CAR-T-технологии — нового метода лечения рака.
В нем используются клетки иммунной системы, рассказал журналистам главный внештатный онколог Северо-Западного федерального округа, директор центра Алексей Беляев.
По его словам, сейчас готовятся документы. Как отметил Беляев, примерно через год будет получено разрешение на производство.
С помощью CAR-T-технологии пациент с онкологией получает лечение с помощью своих же иммунных клеток, к которым присоединены искусственно созданные дополнительные рецепторы.
Беляев рассказал, что центр также лицензировал производство дендритно-клеточной вакцины, которая будет применяться у пациентов с агрессивными опухолями. Сейчас также идет процесс получения разрешения на ее производство.
Осенью в России также первые пациенты должны начать получать лечение от рака с помощью персонализированной мРНК-вакцины. Вскоре также институт Герцена, институт Блохина и центр Гамалеи получат разрешение на производство первых вакцин от меланомы.