Исследования лекарств от рака желудка и груди могут завершить до конца 2025 года

Исследования лекарств для лечения нескольких видов рака могут завершить до конца года.
Об этом ТАСС рассказал ректор Сеченовского университета Петр Глыбочко.
По его словам, ученые в данный момент исследуют три таргетных препарата для лечения рака желудка, плоскоклеточного рака органов головы и шеи, а также рака молочной железы.
В центре также завершили клиническое исследование иммунотерапевтического препарата для пациентов с метастатической меланомой. Лекарство уже начали применять в клинической практике.
Ранее сообщалось, что в Петербурге к концу 2026 года планируют выйти на производство CAR-T-технологии — нового метода лечения рака с использованием клеток иммунной системы. Сейчас идет процесс подготовки документов.
Осенью в России первые пациенты также начнут получать лечение от рака с помощью персонализированной мРНК-вакцины.