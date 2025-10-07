Исследования лекарств от рака желудка и груди могут завершить до конца 2025 года

От /

Исследования лекарств для лечения нескольких видов рака могут завершить до конца года.

Фото: Pxhere

Об этом ТАСС рассказал ректор Сеченовского университета Петр Глыбочко.

По его словам, ученые в данный момент исследуют три таргетных препарата для лечения рака желудка, плоскоклеточного рака органов головы и шеи, а также рака молочной железы.

В центре также завершили клиническое исследование иммунотерапевтического препарата для пациентов с метастатической меланомой. Лекарство уже начали применять в клинической практике.

Ранее сообщалось, что в Петербурге к концу 2026 года планируют выйти на производство CAR-T-технологии — нового метода лечения рака с использованием клеток иммунной системы. Сейчас идет процесс подготовки документов.

Осенью в России первые пациенты также начнут получать лечение от рака с помощью персонализированной мРНК-вакцины.

Прокрутить вверх