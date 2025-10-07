Нобелевская премия по медицине 2025 года: за открытие «внутренней службы безопасности» иммунитета

Если представить Т-клетки иммунной системы в роли полицейских, задерживающих преступников (вирусы, бактерии и грибки, проникшие в организм), то Т-регуляторные клетки выполняют функцию внутреннего контроля над самими Т-клетками.
Нобелевская ассамблея Каролинского института присудила премию по физиологии и медицине американским учёным Мэри Брунков и Фреду Рамсделлу, а также японскому исследователю Шимону Сакагучи. Они были отмечены за их открытия в сфере периферической иммунной толерантности – механизма, предотвращающего атаки иммунитета на собственные клетки тела. Мойка78 собрала подробности о лауреатах и практическом значении их открытия.
Что представляет собой Нобелевская премия
Нобель завещал выделить существенную часть своего состояния на финансирование ежегодных премий для лиц, внесших наибольший вклад в прогресс человечества. Первые награждения прошли в начале XX века в номинациях: физика, химия, медицина, литература и укрепление мира. Спустя 57 лет Банк Швеции, в память о предпринимателе, учредил Премию по экономическим наукам, что увеличило количество категорий до шести.
Какое денежное вознаграждение получают лауреаты
Кто имеет право выдвигать кандидатов на Нобелевскую премию
Процедура номинации организована так, чтобы обеспечить конфиденциальность и независимость: в начале осени комитеты рассылают приглашения экспертам, прошлым лауреатам и учёным представить кандидатуры до 31 января. Списки номинантов не разглашаются, а члены комитета не имеют права обсуждать свои решения в течение 50 лет. Самовыдвижение невозможно, но выдвигать одного и того же человека можно многократно.
После окончания срока приёма заявок комитеты в течение нескольких месяцев анализируют сотни представлений, консультируются со специалистами и сокращают список до нескольких финалистов. Процесс завершается голосованием в октябре. При этом Нобелевская премия мира часто отмечает усилия по поддержанию мира за предыдущий год, отражая актуальные мировые события.
Как проходит церемония вручения Нобелевской премии
Каждого победителя вызывают на сцену индивидуально, где ему вручают медаль, диплом и денежный чек. Церемония также включает речи председателей комитетов, в которых отмечается важность работ лауреатов. Мероприятие транслируется по всему миру, а после него проводится пышный банкет в городской ратуше для более чем 1000 гостей, включая дипломатов и видных научных деятелей.
Как были открыты «полицейские» иммунной системы
Как отмечается в пресс-релизе Нобелевского комитета, «лауреаты выявили «охранников» в иммунной системе — регуляторные Т-лимфоциты, которые не позволяют клеткам иммунной системы атаковать их носителя». Председатель комитета Олле Кэмпе подчеркнул:
«Их открытия сыграли решающую роль в понимании того, как работает иммунная система и почему не у всех развиваются серьезные аутоиммунные заболевания».
Научный прорыв: от открытия клеток к пониманию механизмов
Брунков, Рамсделл и Сакагучи внесли ключевой вклад в изучение регуляторных механизмов иммунной системы. В конце 1990-х годов они независимо друг от друга установили, что регуляторные Т-лимфоциты (Tregs) играют решающую роль в предотвращении аутоиммунных заболеваний. Исследования показали, что мутации в гене FOXP3 приводят к потере этих клеток и развитию тяжелых нарушений иммунной толерантности.
Работы лауреатов заложили основу современного понимания того, как иммунная система различает «свои» и «чужие» клетки. Открытие гена FOXP3 и функций Tregs позволило объяснить природу многих аутоиммунных заболеваний и открыло путь к новым методам лечения диабета 1-го типа, рассеянного склероза и рака. Некоторые терапевтические подходы, разработанные на основе этих открытий, уже проходят клинические испытания. Кроме того, эти исследования могут повысить эффективность трансплантаций.
Портреты лауреатов: кто стоит за открытием
Фред Рамсделл (род. 1960) — американский исследователь, выпускник Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Работал в компании ZymoGenetics, позднее стал директором по исследованиям Института иммунотерапии рака в Сан-Франциско. Рамсделл подтвердил роль гена FOXP3 в формировании регуляторных Т-лимфоцитов и связал это открытие с клиническими проявлениями аутоиммунных заболеваний у человека.
Симон Сакагучи (род. 1951) — выпускник Киотского университета, заслуженный профессор Осакского университета. Является одним из первооткрывателей регуляторных Т-клеток. Еще в 1980-х годах он обнаружил, что отсутствие этих клеток вызывает аутоиммунные реакции, заложив теоретическую основу для последующих открытий.
Традиции Нобелевской премии по медицине
В 2024 году Нобелевской премии по медицине удостоились американские ученые Виктор Эмброс и Гэри Равкан за открытие микроРНК — нового класса молекул, играющих ключевую роль в регуляции генов. В 2023 году премию получили Каталин Карико и Дрю Вайсман за исследования, легшие в основу разработки мРНК-вакцин против COVID-19. В 2022 году награду вручили шведскому биологу Сванте Паабо за изучение древних людей и расшифровку генома неандертальца.
Исследование иммунной системы
Нобелевская премия за исследования иммунной системы имеет богатую и долгую историю, и вручение премии 2025 года за открытие регуляторных Т-клеток является логичным продолжением этой традиции. На протяжении более века ключевые открытия в иммунологии неоднократно получали высшую научную награду.
В 1908 году премию разделили два основоположника иммунологии: Илья Мечников (Россия) и Пауль Эрлих (Германия). Мечников открыл явление фагоцитоза, заложив основы теории клеточного иммунитета: он доказал, что специальные клетки (фагоциты) защищают организм, поглощая болезнетворные микробы. Эрлих, в свою очередь, разработал теорию гуморального иммунитета, объяснив, как организм вырабатывает специфические антитела для борьбы с токсинами. Их работы заложили фундамент для всего последующего изучения иммунной системы.
Важнейший шаг в понимании того, как иммунная система отличает «своё» от «чужого», был сделан в 1960 году, когда премию получили Фрэнк Вернет (Австралия) и Питер Медавар (Великобритания). Они экспериментально открыли и объяснили феномен приобретенной иммунной толерантности — механизм, благодаря которому иммунитет «учится» не атаковать собственные ткани организма. Их работы напрямую связаны с современным открытием регуляторных Т-клеток.
В 1987 году японец Судзуму Тонегава получил Нобелевскую премию, раскрыв генетический механизм, который обеспечивает невероятное разнообразие антител. Это открытие объяснило, как наша иммунная система способна распознавать практически бесконечное количество чужеродных веществ.
Российские след в нобелевской истории иммунологии
Российские и советские ученые внесли фундаментальный вклад в иммунологию, отмеченный Нобелевской премией. Наиболее значимой фигурой здесь является Илья Ильич Мечников (Российская империя), удостоенный премии в 1908 году.
Премия 1908 года была разделена: Мечников получил ее за открытие клеточного иммунитета, а его коллега Пауль Эрлих (Германия) — за разработку гуморальной теории иммунитета, объясняющей выработку антител. Изначально эти теории считались конкурирующими, но сегодня мы понимаем, что они дополняют друг друга, описывая разные, но одинаково важные звенья единой системы защиты организма.
Таким образом, работы Мечникова не только принесли России первую Нобелевскую премию в области медицины, но и заложили краеугольный камень в понимании того, как наш организм защищается от инфекций. Его открытие стоит у истоков длинной череды нобелевских достижений в иммунологии, продолжившейся в 2025 году с награждением исследователей регуляторных Т-клеток.
Середина XX века стала временем триумфа советской физической школы. В 1958 году премию получили Павел Черенков, Илья Франк и Игорь Тамм — за открытие и теоретическое объяснение эффекта Черенкова. В 1962 году Лев Ландау был награжден за пионерские исследования конденсированного состояния вещества. Еще через два года, в 1964 году, Николай Басов и Александр Прохоров разделили премию за фундаментальные работы в области квантовой электроники. В 1978 году Пётр Капица получил награду за исследования в области физики низких температур.
В XXI веке российские ученые продолжают вносить вклад в мировую науку. В 2000 году премию по физике получил Жорес Алфёров, в 2003 году — Алексей Абрикосов и Виталий Гинзбург, а в 2010 году — Константин Новосёлов (гражданин России и Великобритании) за открытие графена.
Этот впечатляющий список лауреатов демонстрирует значительный вклад российских и советских ученых и деятелей культуры в развитие мировой цивилизации.