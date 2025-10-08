Какие витамины пить осенью: полный гид для укрепления иммунитета

С наступлением осени организм сталкивается с резкой сменой внешних условий: уменьшается количество солнечного света, сокращается день, заканчивается сезон свежих ягод, фруктов и овощей.
Как рассказывает кандидат медицинских наук, доцент кафедры госпитальной педиатрии № 2 Института материнства и детства Пироговского университета Ольга Тарасова, именно осенью и зимой организму требуется особая витаминная поддержка. В эти месяцы риск простудных заболеваний возрастает, появляются признаки усталости, апатии и даже сезонной депрессии.
Витамины и микроэлементы: базовые потребности организма
Человеку для нормальной жизнедеятельности необходимо 13 витаминов и около 20 минералов. Они участвуют во всех ключевых процессах — от работы нервной системы до здоровья кожи, костей и сосудов. При недостатке полезных веществ снижается устойчивость к вирусам и инфекциям, появляются такие тревожные симптомы, как:
- быстрая утомляемость;
- выпадение волос и ломкость ногтей;
- сухость кожи;
- разрушение зубной эмали;
- головные боли и боли в мышцах;
- судороги в ногах;
- потеря аппетита;
- перепады настроения, склонность к депрессии.
Тарасова подчёркивает: профилактику авитаминоза лучше начинать заранее, чтобы не столкнуться с последствиями зимой.
Осенние витамины: жирорастворимые и водорастворимые
Все витамины делятся на две большие группы:
- Водорастворимые — не накапливаются в организме и быстро выводятся. К ним относятся витамины группы В и витамин С. Их нужно получать ежедневно с пищей.
- Жирорастворимые — откладываются в жировой ткани и расходуются постепенно. Это витамины A, D, Е и К.
Но какие именно из них особенно важны в осенне-зимний период
- Витамин С (аскорбиновая кислота) — один из главных антиоксидантов, укрепляет иммунитет, сосуды и сердце.
- Витамин А (каротин) — отвечает за обновление клеток, здоровье кожи и зрения.
- Витамин Е — мощный природный антиоксидант, сохраняет молодость кожи, здоровье волос и ногтей.
- Витамины группы В — регулируют работу нервной системы, поддерживают мозговую активность и помогают бороться с инфекциями.
- Витамин D — необходим для крепости костей и зубов, нормальной работы мозга, сердца и эндокринной системы. Его особенно не хватает осенью, когда сокращается световой день.
Продукты как главный источник здоровья
- цитрусовые, киви, тыква, кабачки — источник витамина С и фолиевой кислоты;
- чеснок, лук, куркума, перец — природные антибактериальные и антивирусные продукты;
- рыба, яйца, молочные продукты — содержат витамин D;
- йогурт, кефир, ряженка — пробиотики, укрепляющие микрофлору кишечника;
- зелёный чай, кофе, матча — напитки с высоким содержанием антиоксидантов;
- орехи и семена — богатый источник цинка, железа, витамина Е.
Важно помнить: даже полезными продуктами нельзя злоупотреблять. Эффект достигается при регулярном и умеренном употреблении, а не при разовых больших дозах.
Дополнительные микроэлементы: цинк, селен и железо
- Цинк укрепляет иммунную систему и ускоряет заживление ран.
- Селен защищает клетки от разрушения, помогает щитовидной железе.
- Железо необходимо для кроветворения и профилактики анемии.
Недостаток этих веществ осенью встречается довольно часто, поэтому врачи нередко рекомендуют дополнительно включать их в витаминные комплексы.
Комплексный подход: не только витамины
- регулярная физическая активность (необязательно изнуряющие тренировки — подойдут прогулки, лёгкая зарядка, йога);
- достаточный сон (7–8 часов в день);
- снижение стресса (дыхательные практики, прогулки, отдых без гаджетов);
- правильное питание (разнообразие овощей, белков, полезных жиров).
Тарасова подчёркивает: даже небольшие ежедневные нагрузки, вроде 15-минутной прогулки или пары упражнений у открытого окна, способны улучшить циркуляцию крови и насытить организм кислородом.
Витаминные комплексы: когда стоит подключать аптеку
Особое внимание стоит уделить детям, пожилым людям и тем, кто страдает хроническими заболеваниями — у них риск дефицита выше.
Ольга Тарасова подытоживает: укрепление здоровья — это всегда работа «в долгую», а витамины в осенне-зимний период должны стать частью комплексной заботы о себе.