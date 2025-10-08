Какие витамины пить осенью: полный гид для укрепления иммунитета

От /

С наступлением осени организм сталкивается с резкой сменой внешних условий: уменьшается количество солнечного света, сокращается день, заканчивается сезон свежих ягод, фруктов и овощей.

Фото: abn.agency
Всё это приводит к тому, что человек получает меньше полезных веществ, и его иммунитет становится уязвимее.

Как рассказывает кандидат медицинских наук, доцент кафедры госпитальной педиатрии № 2 Института материнства и детства Пироговского университета Ольга Тарасова, именно осенью и зимой организму требуется особая витаминная поддержка. В эти месяцы риск простудных заболеваний возрастает, появляются признаки усталости, апатии и даже сезонной депрессии.

По словам специалиста, иммунитет — это естественная защитная система, которая работает непрерывно. Но при дефиците витаминов и микроэлементов она начинает давать сбои. Поэтому уже осенью необходимо задуматься о полноценном рационе и при необходимости подключать витаминные комплексы.

Витамины и микроэлементы: базовые потребности организма

Фото: Pxhere

Человеку для нормальной жизнедеятельности необходимо 13 витаминов и около 20 минералов. Они участвуют во всех ключевых процессах — от работы нервной системы до здоровья кожи, костей и сосудов. При недостатке полезных веществ снижается устойчивость к вирусам и инфекциям, появляются такие тревожные симптомы, как:

  • быстрая утомляемость;
  • выпадение волос и ломкость ногтей;
  • сухость кожи;
  • разрушение зубной эмали;
  • головные боли и боли в мышцах;
  • судороги в ногах;
  • потеря аппетита;
  • перепады настроения, склонность к депрессии.

Тарасова подчёркивает: профилактику авитаминоза лучше начинать заранее, чтобы не столкнуться с последствиями зимой.

Осенние витамины: жирорастворимые и водорастворимые

Все витамины делятся на две большие группы:

  1. Водорастворимые — не накапливаются в организме и быстро выводятся. К ним относятся витамины группы В и витамин С. Их нужно получать ежедневно с пищей.
  2. Жирорастворимые — откладываются в жировой ткани и расходуются постепенно. Это витамины A, D, Е и К.

Но какие именно из них особенно важны в осенне-зимний период

Фото: pxhere
Фото: pxhere
  • Витамин С (аскорбиновая кислота) — один из главных антиоксидантов, укрепляет иммунитет, сосуды и сердце.
  • Витамин А (каротин) — отвечает за обновление клеток, здоровье кожи и зрения.
  • Витамин Е — мощный природный антиоксидант, сохраняет молодость кожи, здоровье волос и ногтей.
  • Витамины группы В — регулируют работу нервной системы, поддерживают мозговую активность и помогают бороться с инфекциями.
  • Витамин D — необходим для крепости костей и зубов, нормальной работы мозга, сердца и эндокринной системы. Его особенно не хватает осенью, когда сокращается световой день.

Продукты как главный источник здоровья

По словам Ольги Тарасовой, ключевую роль в формировании иммунитета играет питание. Именно еда обеспечивает её организм витаминами и микроэлементами, которые помогают ему противостоять болезням. Полезные продукты осенью:
  • цитрусовые, киви, тыква, кабачки — источник витамина С и фолиевой кислоты;
  • чеснок, лук, куркума, перец — природные антибактериальные и антивирусные продукты;
  • рыба, яйца, молочные продукты — содержат витамин D;
  • йогурт, кефир, ряженка — пробиотики, укрепляющие микрофлору кишечника;
  • зелёный чай, кофе, матча — напитки с высоким содержанием антиоксидантов;
  • орехи и семена — богатый источник цинка, железа, витамина Е.

Важно помнить: даже полезными продуктами нельзя злоупотреблять. Эффект достигается при регулярном и умеренном употреблении, а не при разовых больших дозах.

Дополнительные микроэлементы: цинк, селен и железо

Яблоки. Фото: Мойка78
Помимо витаминов, в межсезонье особую роль играют микроэлементы.
  • Цинк укрепляет иммунную систему и ускоряет заживление ран.
  • Селен защищает клетки от разрушения, помогает щитовидной железе.
  • Железо необходимо для кроветворения и профилактики анемии.

Недостаток этих веществ осенью встречается довольно часто, поэтому врачи нередко рекомендуют дополнительно включать их в витаминные комплексы.

Комплексный подход: не только витамины

Иммунитет невозможно укрепить только за счёт таблеток или добавок. Важно соблюдать комплекс мер:
  • регулярная физическая активность (необязательно изнуряющие тренировки — подойдут прогулки, лёгкая зарядка, йога);
  • достаточный сон (7–8 часов в день);
  • снижение стресса (дыхательные практики, прогулки, отдых без гаджетов);
  • правильное питание (разнообразие овощей, белков, полезных жиров).

Тарасова подчёркивает: даже небольшие ежедневные нагрузки, вроде 15-минутной прогулки или пары упражнений у открытого окна, способны улучшить циркуляцию крови и насытить организм кислородом.

Витаминные комплексы: когда стоит подключать аптеку

Фото: pexels
Не всегда удаётся получить все необходимые вещества только из пищи. В этом случае на помощь приходят аптечные витамины. Но назначать их себе самостоятельно нежелательно: перед началом курса лучше проконсультироваться с врачом и сдать анализы на уровень витаминов и микроэлементов.

Особое внимание стоит уделить детям, пожилым людям и тем, кто страдает хроническими заболеваниями — у них риск дефицита выше.

Так, осень — это время, когда организму нужно помочь справиться с новыми нагрузками. Грамотный подход к питанию, разумное использование витаминных комплексов и здоровый образ жизни помогут подготовиться к зиме и сохранить крепкий иммунитет.

Ольга Тарасова подытоживает: укрепление здоровья — это всегда работа «в долгую», а витамины в осенне-зимний период должны стать частью комплексной заботы о себе.

Прокрутить вверх