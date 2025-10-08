Кому нельзя пить чай с облепихой и имбирем



Стало известно, кому противопоказан чай с облепихой и имбирем.

В беседе с «Газета.Ru» врач-нутрициолог Екатерина Гузман подчеркнула, что такой чай вреден для людей с выраженной гипертонией или гипотонией. Осторожность нужно проявить и беременным.

По словам нутрициолога, все дело в кислотах облепихи и остроте имбиря. Оба продукта в совокупности могут усиливать гастрит, эзофагит и язвенную болезнь.

Также имбирь обладает желчегонным эффектом, что может спровоцировать движение камней в желчном пузыре и вызвать приступ желчной колики. Также вырастает риск кровотечений у тех, кто принимает антикоагулянты.

Если говорить о женщинах в положении, то имбирь имеет место быть, но в малых дозах. Облепиха же может усиливать тонус кишечника и матки. Поэтому перед приемом такого напитка лучше проконсультироваться с врачом.

«Облепиха содержит калий, что помогает мягко снижать давление, улучшая работу сердца и сосудов. Имбирь может расширять сосуды, улучшать кровоток. В небольших дозах напиток допустим при гипертонии, но при регулярном высоком давлении его нужно употреблять осторожно»,

– резюмировала врач.

Также нутрициолог отметила, что имбирь может слегка повышать давление и стимулировать сердечный ритм, что при низком давлении обычно благоприятно. Облепиха же иногда действует мягко гипотензивно.

Эксперт заключила, что лучшее решение – пить чай с облепихой и имбирем после основного приема пищи.

