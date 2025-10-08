Перебои в сердце: с чего начать проверку и когда нужно срочно к врачу

Сердце — главный мотор организма, и любые сбои в его работе могут сигнализировать о серьезных проблемах.
О том, какие сигналы организма нельзя игнорировать, с чего начать проверку сердца и в каких случаях нужно срочно обращаться к врачу, рассказала научный сотрудник лаборатории сердечно-сосудистого старения РГНКЦ РНИМУ имени Н.И. Пирогова Минздрава России, врач-кардиолог Александра Лузина.
Организм сам подает сигналы
Организм отчасти сам дает знать человеку, если что-то функционирует не так, отмечает Александра Лузина. Особенно насторожить должны такие признаки, как головные боли, снижение зрения, загрудинная боль при нагрузках, одышка, отеки ног, обмороки и перебои в работе сердца.
Эти симптомы нельзя списывать только на усталость или возраст. Часто именно они являются первым сигналом, что сердечно-сосудистая система нуждается в проверке.
Почему появляются перебои
Нередко подобные ощущения вовсе не связаны напрямую с заболеванием сердца, поясняет эксперт. Перебои могут возникать из-за проблем с эндокринной системой, нарушений обмена веществ, дефицита электролитов, стресса, злоупотребления кофеином или алкоголем.
Тем не менее такие жалобы нельзя оставлять без внимания: иногда за ними скрываются серьезные патологии — например, ишемическая болезнь сердца или сердечная недостаточность.
Первые шаги для проверки сердца
Кардиолог рекомендует начинать с простых, но информативных методов:
- ЭКГ (электрокардиограмма). Помогает выявить нарушения ритма и признаки ишемии.
- Суточное мониторирование по Холтеру. Позволяет фиксировать работу сердца в течение суток и отслеживать эпизоды перебоев, которые не всегда удается поймать на обычной ЭКГ.
- Эхокардиография (УЗИ сердца). Даёт информацию о структуре сердца, работе клапанов, состоянии миокарда.
- Общий и биохимический анализ крови. Позволяют выявить уровень холестерина, сахара, электролитов, которые напрямую связаны с работой сердца.
- Измерение артериального давления. Регулярный контроль помогает вовремя заметить гипертонию, которая часто сопровождается перебоями в сердце.
Лучше не ждать, что проблема пройдет сама. Даже минимальное обследование уже позволяет исключить ряд опасных состояний или, наоборот, вовремя выявить патологию.
Когда нужно срочно обращаться к врачу
- сильной болью или жжением за грудиной, отдающим в руку или челюсть;
- выраженной одышкой даже в покое;
- внезапным головокружением или обмороком;
- резким скачком давления;
- отеками, нарастающей слабостью.
В таких случаях важно не заниматься самодиагностикой, а вызывать скорую помощь.
Факторы риска, которые нельзя игнорировать
- наследственная предрасположенность;
- хронические заболевания (сахарный диабет, ожирение, гипертония);
- курение и злоупотребление алкоголем;
- низкая физическая активность;
- постоянные стрессовые нагрузки;
- несбалансированное питание.
Если у человека есть хотя бы несколько факторов риска, профилактическое обследование сердца должно быть регулярным. Это позволяет предупредить осложнения и сохранить здоровье на долгие годы.
Можно ли предотвратить перебои
- поддерживать нормальный вес;
- питаться сбалансированно, с акцентом на овощи, рыбу, орехи, цельнозерновые продукты;
- ограничить количество соли и сахара;
- отказаться от курения и сократить употребление алкоголя;
- регулярно заниматься физической активностью (ходьба, плавание, йога, умеренные кардионагрузки);
- соблюдать режим сна и отдыха.
Сердце нельзя «откладывать на потом»
Перебои в сердце — не тот симптом, который можно игнорировать. Иногда они действительно связаны с безобидными факторами, но в ряде случаев становятся первым звоночком серьезных заболеваний.
Забота о сердце должна стать привычкой — только тогда можно рассчитывать на долгую и здоровую жизнь.