Перебои в сердце: с чего начать проверку и когда нужно срочно к врачу

От /

Сердце — главный мотор организма, и любые сбои в его работе могут сигнализировать о серьезных проблемах.

Боль в области сердца — основной признак инфаркта. Фото: pxhere
Многие люди хотя бы раз в жизни ощущали «толчки» или «замирания» сердца, но далеко не все придавали этому значение. Между тем перебои в ритме могут быть как безобидным явлением, связанным со стрессом или усталостью, так и проявлением опасных заболеваний.

О том, какие сигналы организма нельзя игнорировать, с чего начать проверку сердца и в каких случаях нужно срочно обращаться к врачу, рассказала научный сотрудник лаборатории сердечно-сосудистого старения РГНКЦ РНИМУ имени Н.И. Пирогова Минздрава России, врач-кардиолог Александра Лузина.

Организм сам подает сигналы

По словам кардиолога, проверять работу сердца можно и без назначения врача, но всегда нужно учитывать индивидуальные особенности. На состояние сердечно-сосудистой системы влияют пол, возраст, хронические заболевания, наследственность и образ жизни.

Организм отчасти сам дает знать человеку, если что-то функционирует не так, отмечает Александра Лузина. Особенно насторожить должны такие признаки, как головные боли, снижение зрения, загрудинная боль при нагрузках, одышка, отеки ног, обмороки и перебои в работе сердца.

Эти симптомы нельзя списывать только на усталость или возраст. Часто именно они являются первым сигналом, что сердечно-сосудистая система нуждается в проверке.

Почему появляются перебои

Фото: pexels
Нарушения ритма сердца могут быть вызваны множеством факторов. Чаще всего люди жалуются на тахикардию — внезапные приступы учащенного сердцебиения. Но, как подчеркивает врач, важно сначала выяснить, какой именно вид аритмии есть у пациента и чем он вызван.

Нередко подобные ощущения вовсе не связаны напрямую с заболеванием сердца, поясняет эксперт. Перебои могут возникать из-за проблем с эндокринной системой, нарушений обмена веществ, дефицита электролитов, стресса, злоупотребления кофеином или алкоголем.

Тем не менее такие жалобы нельзя оставлять без внимания: иногда за ними скрываются серьезные патологии — например, ишемическая болезнь сердца или сердечная недостаточность.

Первые шаги для проверки сердца

Если человек заметил тревожные симптомы, первым делом стоит обратиться к врачу для прохождения базового обследования.

Кардиолог рекомендует начинать с простых, но информативных методов:

  • ЭКГ (электрокардиограмма). Помогает выявить нарушения ритма и признаки ишемии.
  • Суточное мониторирование по Холтеру. Позволяет фиксировать работу сердца в течение суток и отслеживать эпизоды перебоев, которые не всегда удается поймать на обычной ЭКГ.
  • Эхокардиография (УЗИ сердца). Даёт информацию о структуре сердца, работе клапанов, состоянии миокарда.
  • Общий и биохимический анализ крови. Позволяют выявить уровень холестерина, сахара, электролитов, которые напрямую связаны с работой сердца.
  • Измерение артериального давления. Регулярный контроль помогает вовремя заметить гипертонию, которая часто сопровождается перебоями в сердце.

Лучше не ждать, что проблема пройдет сама. Даже минимальное обследование уже позволяет исключить ряд опасных состояний или, наоборот, вовремя выявить патологию.

Когда нужно срочно обращаться к врачу

Фото: pxhere
Есть ситуации, в которых медлить категорически нельзя. К врачу необходимо обратиться незамедлительно, если перебои в сердце сопровождаются:
  • сильной болью или жжением за грудиной, отдающим в руку или челюсть;
  • выраженной одышкой даже в покое;
  • внезапным головокружением или обмороком;
  • резким скачком давления;
  • отеками, нарастающей слабостью.

В таких случаях важно не заниматься самодиагностикой, а вызывать скорую помощь.

Факторы риска, которые нельзя игнорировать

По словам кардиолога, риск сердечных заболеваний значительно повышают:
  • наследственная предрасположенность;
  • хронические заболевания (сахарный диабет, ожирение, гипертония);
  • курение и злоупотребление алкоголем;
  • низкая физическая активность;
  • постоянные стрессовые нагрузки;
  • несбалансированное питание.

Если у человека есть хотя бы несколько факторов риска, профилактическое обследование сердца должно быть регулярным. Это позволяет предупредить осложнения и сохранить здоровье на долгие годы.

Можно ли предотвратить перебои

Фото: abn.agency
Эксперт подчеркивает, что многое зависит от самого человека. Основные рекомендации врачей сводятся к простым правилам:
  • поддерживать нормальный вес;
  • питаться сбалансированно, с акцентом на овощи, рыбу, орехи, цельнозерновые продукты;
  • ограничить количество соли и сахара;
  • отказаться от курения и сократить употребление алкоголя;
  • регулярно заниматься физической активностью (ходьба, плавание, йога, умеренные кардионагрузки);
  • соблюдать режим сна и отдыха.

Сердце нельзя «откладывать на потом»

Перебои в сердце — не тот симптом, который можно игнорировать. Иногда они действительно связаны с безобидными факторами, но в ряде случаев становятся первым звоночком серьезных заболеваний.

При любых подозрениях лучше лишний раз обследоваться, чем пропустить начало болезни, резюмирует Александра Лузина. Современные методы диагностики позволяют выявлять патологии на ранних стадиях и предотвращать осложнения.

Забота о сердце должна стать привычкой — только тогда можно рассчитывать на долгую и здоровую жизнь.

Прокрутить вверх