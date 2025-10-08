Топ-5 повседневных привычек, угрожающих здоровью мозга

Врач обозначила самые распространенные в быту привычки, которые могут привести к ухудшению когнитивного здоровья.

Фото: Pxhere
В беседе с RuNews24.ru врач-невролог Екатерина Дмитренко отметила, что первым в списке привычек, угрожающих здоровью мозга, стоит бездействие – как физическое, так и умственное.

«Недостаток физической активности ведет к нарушению обмена веществ, что, в свою очередь, отрицательно сказывается на мозге. Применение простых упражнений и умственных задач в повседневной жизни может значительно улучшить когнитивные функции»,

– поделилась врач.

Еще одна вредоносная привычка – многозадачность. Исследования показывают, что склонность человека к данному навыку приводит к плохим результатам. Страдающие от многозадачности чаще хуже справляются с тестами на когнитивную гибкость.

По словам эксперта, мозг начинает путаться из-за большого объема разных задач.

Ключевое место в топе угрожающих здоровью привычек занимает плохой сон. Даже одна бессонная ночь может повысить уровень тау-белка, который сигнализирует о развитии болезни Альцгеймера.

Провалы в памяти и путаница в повседневных задачах – итоги недосыпа или нерегулярного сна.

Еще одна негативная привычка – громкая музыка. Такое действие на регулярной основе негативно влияет на слух и, как следствие, на состояние мозга.

Также вредит частое использование медиа-пространств и социальных сетей. По словам врача, в этом случае повышается активность в правой префронтальной коре головного мозга, что может указывать на избыточную нагрузку.

«Чтобы снизить риск интернет-зависимости и улучшить концентрацию, рекомендуется устанавливать временные ограничения на использование социальных сетей и медиа»,

– подчеркивает врач.

Здоровый образ жизни находится в руках каждого человека. Зная топ рисков, можно снизить влияние привычек на свою жизнь и облегчить работу мозгу.

