Топ-5 повседневных привычек, угрожающих здоровью мозга

Врач обозначила самые распространенные в быту привычки, которые могут привести к ухудшению когнитивного здоровья.
«Недостаток физической активности ведет к нарушению обмена веществ, что, в свою очередь, отрицательно сказывается на мозге. Применение простых упражнений и умственных задач в повседневной жизни может значительно улучшить когнитивные функции»,
– поделилась врач.
Еще одна вредоносная привычка – многозадачность. Исследования показывают, что склонность человека к данному навыку приводит к плохим результатам. Страдающие от многозадачности чаще хуже справляются с тестами на когнитивную гибкость.
Ключевое место в топе угрожающих здоровью привычек занимает плохой сон. Даже одна бессонная ночь может повысить уровень тау-белка, который сигнализирует о развитии болезни Альцгеймера.
Еще одна негативная привычка – громкая музыка. Такое действие на регулярной основе негативно влияет на слух и, как следствие, на состояние мозга.
Также вредит частое использование медиа-пространств и социальных сетей. По словам врача, в этом случае повышается активность в правой префронтальной коре головного мозга, что может указывать на избыточную нагрузку.
«Чтобы снизить риск интернет-зависимости и улучшить концентрацию, рекомендуется устанавливать временные ограничения на использование социальных сетей и медиа»,
– подчеркивает врач.
Здоровый образ жизни находится в руках каждого человека. Зная топ рисков, можно снизить влияние привычек на свою жизнь и облегчить работу мозгу.