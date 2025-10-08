Вакцины против рака будут производить в Петербурге: что известно о проекте

В Петербурге станет возможным производство новейших технологий лечения онкологических заболеваний. Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Петрова к концу 2026 года собирается наладить выпуск CAR-T-терапии — инновационного метода, который уже называют прорывным.
Примерно через год специалисты рассчитывают получить официальное разрешение. В основе метода — использование собственных иммунных клеток пациента, к которым в лабораторных условиях присоединяют дополнительные искусственные рецепторы, позволяющие находить и уничтожать опухоль.
Кроме того, центр получил лицензию на производство дендритно-клеточной вакцины. Её планируют использовать у больных с агрессивными формами рака. Сейчас также идёт процесс согласования документов для запуска её производства.
Как появился интерес к онковакцинам
Эти заявления вызвали оживлённое обсуждение: пациенты и их родственники стали задаваться вопросами — когда начнут лечить, сколько это будет стоить и будет ли вакцинация бесплатной?
Чтобы разобраться, нужно понимать: пока речь идёт о первых шагах — доклинических экспериментах, ранних клинических исследованиях и подготовке производственных площадок.
Первые результаты и участники проектов
Среди участников разработки — НИЦ имени Гамалеи, НМИЦ онкологии имени Блохина, институт имени Герцена и другие ведущие медицинские организации. Их задача — проведение исследований и постепенное развертывание производства.
Суть метода: персонализация и мРНК
Подобный принцип используют международные компании BioNTech и Moderna, которые уже тестируют свои вакцины в клиниках. Важная деталь — применение искусственного интеллекта и мощных биоинформатических систем, позволяющих ускорить подбор неоантигенов. Скорость создания индивидуальной дозы имеет ключевое значение: чем быстрее препарат готов, тем выше его эффективность.
Что уже сделано
Ранние клинические этапы (I–II) проверяют прежде всего безопасность и иммуногенность, а не конечный результат — продление жизни или полное излечение. Для этого нужны более крупные рандомизированные исследования (фаза III), которые занимают годы.
Сроки и громкие заявления
23 сентября стало известно, что три ведущих научных учреждения — Центр имени Гамалеи, НМИЦ имени Блохина и институт имени Герцена — подали документы в Минздрав для запуска производства первых в стране персонализированных вакцин от меланомы.
По словам директора Центра Гамалеи Александра Гинцбурга, группы пациентов уже отобраны, известны их генетические профили, и лечение может начаться в ближайшие 1–1,5 месяца. Речь идёт о первых 60 пациентах: половина из них пройдёт терапию в институте имени Герцена, остальные — в центре Блохина.
Для каких диагнозов предназначены новые препараты
Цена вопроса
Сколько будет стоить лечение? Первоначальные оценки варьируются: около 300 тысяч рублей за одну индивидуальную дозу. Однако это лишь ориентировочные цифры, полученные в условиях малосерийного производства. При масштабировании себестоимость может измениться.
Чиновники заявляют, что государство планирует взять на себя финансирование — через систему ОМС или специальные программы. Но конкретных схем оплаты пока не предложено. Для сравнения: за рубежом стоимость подобных препаратов может достигать сотен тысяч долларов.
Что говорят специалисты
Ранние отчёты о «низкой токсичности» и «обнаруженных иммунных ответах» дают основания для осторожного оптимизма, но не гарантируют успеха в масштабных исследованиях.
Сложности внедрения
Возможные риски
Как и любая иммунотерапия, онковакцины могут вызывать побочные эффекты: от лёгких гриппоподобных симптомов до аутоиммунных реакций. Индивидуальная настройка снижает риски, но не исключает их полностью. Именно поэтому клинические испытания проходят с особым вниманием к безопасности.
Международный опыт
Чего ждать пациентам
Наиболее реалистичный сценарий таков: в 2025-2026 годах продолжатся ранние исследования, а первые пациенты получат экспериментальные вакцины только в рамках клинических испытаний. Массовое применение и включение в систему ОМС возможно лишь после прохождения всех фаз испытаний и подтверждения эффективности — то есть через несколько лет.
Таким образом, онковакцины — это одно из самых перспективных направлений в современной медицине. Россия включилась в глобальную гонку, и Петербург станет ключевой площадкой для внедрения передовых технологий. Но важно помнить: пока речь идёт о старте пути, а не о готовом «чуде-лекарстве». Первые результаты дают надежду, однако до массового применения нужно пройти долгий и сложный путь доказательств.
Вакцина против аллергии: ещё один шаг российской медицины
Не только онкология, но и другие направления медицины в ближайшие годы ждут серьёзные перемены. Уже во второй половине 2026 года пациенты смогут воспользоваться первой российской вакциной от аллергии на пыльцу берёзы и перекрёстной пищевой аллергии.
Особенность новой вакцины в том, что она основана на уникальном молекулярном комплексе. Как поясняла ТАСС глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова, это первая подобная разработка в мире: из аллергена был «вырезан» тот фрагмент, который отвечает за запуск самой аллергической реакции. Таким образом, вакцина позволяет формировать иммунную защиту без риска вызвать приступ.
Эксперты уверены, что подобный подход может открыть новое направление в терапии аллергий и дать миллионам пациентов возможность жить без ограничений в сезон цветения.