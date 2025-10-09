Комздрав Петербурга опроверг слухи о дефиците вакцин против бешенства

Комитет по здравоохранению Петербурга прокомментировал сообщения в соцсетях о якобы нехватке вакцины против бешенства в городе.
Пострадавшие от укусов животных могут получить помощь в любом травмпункте. Как уточнили в пресс-службе, если в выбранной клинике нет вакцины, пациента направят туда, где препарат есть. При этом в комитете не называют учреждения, где сейчас можно получить вакцины от бешенства.
На днях в тг-каналах и соцсетях стали разгонять видео с девушкой, которая решила спасти на улице котенка, но тот ее якобы поцарапал. Гражданка решила, что надо привиться от бешенства. Она утвержала, что позвонила в 30 клиник, но ей везде отказали, заявив, что якобы препарата нет.
Как рассказывала Мойка78, в прошлом месяце в Ленобласти зафиксировали случай бешенства у человека. Это первый подобный случай за последнее десятилетие среди жителей Северной столицы и области.