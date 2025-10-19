Смартфон в туалете: невинная привычка или прямая дорога к геморрою?

Представьте себе обычное утро: чашка кофе, просмотр уведомлений на телефоне и… очередной сеанс в «кабинете задумчивости» с любимым гаджетом. Для миллионов людей по всему миру это стало ритуалом.

Фото: Pxhere
Однако то, что кажется безобидным способом скоротать время, по мнению врачей, превращается в серьезную угрозу для здоровья. Недавнее исследование, на которое в своем Telegram-канале обратила внимание терапевт Оксана Драпкина, показывает прямую связь между использованием смартфона в уборной и резко возросшим риском развития геморроя.

Цифры не врут: что показало исследование

Научная работа, легшая в основу сообщения Драпкиной, была построена на опросе 125 взрослых пациентов, готовившихся к плановой колоноскопии. Результаты заставили медицинское сообщество говорить о новой эпидемии:

  • Пандемия привычки: 66% респондентов (83 человека) подтвердили, что регулярно берут смартфон с собой в туалет.
  • Фактор времени: именно эта группа задерживалась в уборной значительно дольше. Если среди тех, кто обходился без гаджетов, более пяти минут проводили лишь 7,1%, то среди владельцев смартфонов этот показатель взлетел до 37,3%.
  • Портрет рискующего: типичный пользователь смартфона в туалете оказался моложе и менее физически активен, чем тот, кто оставляет устройство за дверью.
  • Любимые занятия: чтение новостей (54,3%) и погружение в социальные сети (44,4%) — главные способы «развлечь» себя в процессе.
Самым тревожным открытием стала итоговая статистика: геморрой был обнаружен у 43% всех обследованных.

После тщательного анализа данных, учитывающего возраст, пол, индекс массы тела, физическую активность и пищевые привычки, ученые вынесли вердикт: сама по себе привычка использовать смартфон в туалете повышает риск развития геморроя на 46%.

Почему это опасно? Механизм «смартфонного» геморроя

Туалет. Фото: pxhere

Предполагается, что длительное сидение на унитазе без поддержки мышц тазового дна сильно увеличивает давление в венах области таза и прямой кишки, провоцируя таким образом геморрой, комментирует Оксана Драпкина.

Давайте разберем этот механизм подробнее. Когда мы сидим на унитазе, наше тело находится в анатомически невыгодном положении. Мышцы тазового дна расслаблены, а область малого таза испытывает повышенную нагрузку. В норме дефекация должна занимать 2-3 минуты. Когда мы засиживаемся со смартфоном 10, 15 или 20 минут, вены прямой кишки под постоянным давлением переполняются кровью, растягиваются и формируют геморроидальные узлы.

Некоторые проктологи считают, что эта привычка — бомба замедленного действия для венозной системы малого таза. Человек, увлеченный лентой соцсетей, просто не замечает, как проводит в опасной позе критически много времени. Он не чувствует, что процесс давно завершен, и продолжает бесцельно сидеть, создавая идеальные условия для застоя крови.

Смартфон как маркер образа жизни

Авторы исследования делают еще одно важное наблюдение: активное использование смартфона в туалете может быть лишь верхушкой айсберга. Эта привычка часто указывает на более глубокую проблему — генерализованную гиподинамию и тотальную зависимость от гаджетов.

Человек, который не может расстаться с телефоном даже на несколько минут, вероятно, ведет малоподвижный образ жизни в целом: работает в офисе, мало ходит пешком, не занимается спортом.

Все эти факторы в комплексе создают порочный круг, многократно увеличивающий риск не только геморроя, но и других заболеваний, связанных с застоем крови в малом тазу.

Что говорят другие исследования

Проблема «смартфонного геморроя» не осталась незамеченной и за рубежом. Исследование, опубликованное в 2020 году в журнале «BMC Public Health», также подтвердило, что время, проведенное в сидячем положении, включая длительное сидение в туалете, напрямую коррелирует с увеличением частоты диагностики геморроя.

Ученые из Сингапура в 2022 году в своем обзоре указали на «цифровизацию повседневных привычек» как на новый и значимый фактор риска в развитии проктологических заболеваний.

Профилактика и рекомендации: как обезопасить себя

Выводы врачей и ученых однозначны: пришло время менять привычки. Вот что рекомендуют специалисты:
  1. Верните туалету его прямую функцию. Сделайте уборную зоной, свободной от гаджетов. Это поможет вашему мозгу восстановить нормальный рефлекс и сократит время пребывания в опасной позе.
  2. Установите лимит времени. Старайтесь, чтобы весь процесс занимал не более 3-5 минут. Если дефекация не произошла за это время, не стоит сидеть и тужиться — лучше встать и вернуться позже, когда появится четкий позыв.
  3. Примите правильную позу. Использование небольшой скамеечки под ноги (чтобы колени были чуть выше таза) помогает выпрямить прямую кишку и облегчить процесс, сокращая время и напряжение.
  4. Боритесь с гиподинамией. Регулярная физическая активность, особенно ходьба, плавание и упражнения для мышц тазового дна, — лучшая профилактика венозного застоя.

Рекомендации Роспотребнадзора: как обезопасить себя и свой гаджет

Туалет. Фото: pxhere

Использование смартфона в туалете создает двойной риск: для здоровья и для самого устройства. Соблюдение простых, но эффективных правил гигиены позволяет значительно снизить эти риски.

Строго соблюдайте гигиену рук

Это фундаментальное правило, которое прерывает путь передачи инфекции.

  • Тщательно мойте руки с мылом не менее 20 секунд после посещения туалета, общественных мест и перед едой.
  • Используйте антисептик, когда нет возможности вымыть руки. Носите с собой гель или спрей на основе спирта, чтобы поддерживать чистоту рук в течение дня.

Регулярно и правильно дезинфицируйте смартфон

Роспотребнадзор подчеркивает, что телефон, который мы подносим к лицу, может быть одним из главных источников бактерий и вирусов.

  • Чем обрабатывать: наиболее эффективны для дезинфекции салфетки и гели на основе спирта. Содержание изопропилового спирта должно быть не менее 60%, а этилового — не менее 70%. Именно такие концентрации гарантированно уничтожают патогены, что подтверждено лабораторными испытаниями.
  • Чем НЕ обрабатывать: избегайте использования бытовой химии (отбеливателей, средств для чистки поверхностей), ацетона, абразивных материалов и обычных влажных салфеток без антисептического эффекта — они могут повредить гаджет и не обеспечат защиту.

Как обрабатывать:

  1. Выключите устройство и отсоедините все кабели.
  2. Снимите чехол и обработайте его отдельно (пластиковые и силиконовые чехлы можно мыть с мылом).
  3. Нанесите дезинфицирующее средство на мягкую безворсовую салфетку (например, из микрофибры) и аккуратно протрите весь корпус, уделяя особое внимание экрану и тем частям, которые соприкасаются с лицом.
  4. Не допускайте попадания жидкости в разъемы и динамики.
  5. Дайте устройству полностью высохнуть.
  • Как часто это делать: Обработку рекомендуется проводить после каждого посещения публичных мест, общественного транспорта и обязательно — вечером после окончания рабочего дня. Если вы все же брали телефон в туалет, его дезинфекция становится обязательной.

Главная рекомендация: Создайте «бестелефонную» зону

Самый эффективный способ разорвать порочный круг — это выработать новую привычку.

  • Не берите смартфон в туалет. оставьте его за дверью. Это не только защитит его от бактерий и брызгов при смыве, но и психологически поможет сократить время пребывания в туалете, что является ключевой мерой профилактики геморроя.
  • Не пользуйтесь гаджетами во время приготовления пищи.

Соблюдение этих правил — это простой и действенный вклад в ваше здоровье, который помогает предотвратить не только распространение инфекций, но и развитие серьезных проктологических заболеваний.

Невинная на первый взгляд привычка скроллить ленту в уборной оказалась вовсе не безобидной. Научные данные, озвученные авторитетными врачами, показывают, что смартфон в этой ситуации — не просто источник информации, а фактор, реально угрожающий здоровью.

Возможно, пришло время отнестись к походу в туалет так же, как к вождению автомобиля: с полным вниманием и без отвлекающих факторов.

