Как пережить осень без больного горла и гриппа

Фельдшер перечислила рекомендации, которые позволят горлу не раскраснеться, а жару в теле – не подняться в сезон простуд и листопадов.
Также в осенний сезон можно использовать противовирусные мази. Медик привела в пример оксалиновую мазь, которую наносят в носовые ходы. Такой метод помогает укрепить местный иммунитет и снизить вероятность проникновения вируса.
Дополнительный барьер для вирусов помогает создать механическая защита. Это в том числе частое мытьё рук, избегание контакта с больными, использование личных средств гигиены и влажных салфеток.
«Не менее важно одеваться по погоде, использовать непромокаемую тёплую обувь и носить головные уборы. Всё это помогает избежать переохлаждения и создает барьер для вирусов»,
— рекомендует врач.
Защитить иммунитет помогает и правильная рутина. Это правильное питание, полноценный сон, активный образ жизни и свежий воздух.
Профилактика гриппа действительно работает, но только при условии, что человек применяет разные средства и действительно старается помочь организму в простудный сезон.