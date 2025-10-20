Как пережить осень без больного горла и гриппа

Фельдшер перечислила рекомендации, которые позволят горлу не раскраснеться, а жару в теле – не подняться в сезон простуд и листопадов.

В беседе с ИА RuNews24.ru фельдшер скорой медицинской помощи Ольга Карасёва отметила, что самый действенный способ предотвратить развитие заболевания – вакцина. Прививка помогает значительно снизить риск заболеть и уменьшить тяжесть заболевания.

Также в осенний сезон можно использовать противовирусные мази. Медик привела в пример оксалиновую мазь, которую наносят в носовые ходы. Такой метод помогает укрепить местный иммунитет и снизить вероятность проникновения вируса.

Также Карасёва поделилась, что при предварительной консультации врача можно принимать противовирусные препараты в профилактических дозах. Обычно это курс длительностью около трёх дней по одной таблетке в день.

Дополнительный барьер для вирусов помогает создать механическая защита. Это в том числе частое мытьё рук, избегание контакта с больными, использование личных средств гигиены и влажных салфеток.

«Не менее важно одеваться по погоде, использовать непромокаемую тёплую обувь и носить головные уборы. Всё это помогает избежать переохлаждения и создает барьер для вирусов»,

— рекомендует врач.

Защитить иммунитет помогает и правильная рутина. Это правильное питание, полноценный сон, активный образ жизни и свежий воздух.

Профилактика гриппа действительно работает, но только при условии, что человек применяет разные средства и действительно старается помочь организму в простудный сезон.

