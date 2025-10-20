Разгрузочные дни: польза, вред и правила безопасности для беременных

Каждая будущая мама хотя бы раз задумывалась о «разгрузочном дне».

Фото: unsplash
После праздников, при отёках или если стрелка весов упорно ползёт вверх — идея «дать организму отдохнуть» кажется заманчивой. Но безопасно ли это, когда внутри растёт новая жизнь?

Врачи уверяют: разгрузочные дни во время беременности — не универсальный рецепт и уж точно не способ быстро «вернуться в форму». Это медицински тонкий вопрос, где полезная привычка легко превращается в риск для здоровья матери и ребёнка.

Что такое разгрузочный день на самом деле

Разгрузочный день — это не голодовка и не строгая диета. Как объясняет доцент Пироговского университета, кандидат медицинских наук Ольга Тарасова, в норме пищеварительная система работает без выходных, и разгрузочный день — это скорее «корпоратив с облегчённым графиком», чем полный отдых.

Если диета — это долгосрочная стратегия, то разгрузочный день — короткая пауза, рассчитанная на сутки. В отличие от голодания, он не исключает пищу, а ограничивает калорийность и состав рациона, чтобы желудок и кишечник смогли «переварить долги» после излишеств.

Для здорового человека такая практика действительно может дать чувство лёгкости, улучшить пищеварение и нормализовать водно-солевой баланс. Но во время беременности и грудного вскармливания всё гораздо сложнее.

Можно ли устраивать разгрузочные дни беременным и кормящим

Фото: pxhere
По словам кандидата медицинских наук Ольги Братчиковой, заведующей лабораторией здоровья женщины, матери и ребёнка Пироговского университета, в клинических рекомендациях нет пунктов, одобряющих разгрузочные дни для беременных или кормящих женщин.

Главная задача в этот период — не очищение организма, а полноценное, сбалансированное питание. Организм будущей мамы ежедневно работает на два фронта — обеспечивает ресурсами и себя, и ребёнка.

При этом рацион действительно должен быть «чистым»:

  • достаточное количество белка,
  • волокна и клетчатка,
  • полезные жиры,
  • минимум легкоусвояемых углеводов.

Последние — главная ловушка. Именно сладости и булочки чаще всего становятся причиной избыточной прибавки в весе. А вот голодание, даже на сутки, — стресс, который может повлиять на обмен веществ, давление и даже развитие плода.

Когда врач может разрешить разгрузочный день

Тем не менее в медицинской практике разгрузочные дни при беременности иногда назначают, но строго по показаниям и только под наблюдением врача.

Обычно это делают в третьем триместре, когда наблюдается чрезмерная прибавка массы тела или появляются признаки задержки жидкости.

При этом врач подбирает безопасный вариант и следит, чтобы:

  • калорийность не опускалась ниже 1500 ккал,
  • интервалы между приёмами пищи не превышали 3–4 часа,
  • женщина не испытывала чувства голода,
  • обязательно сохранялся питьевой режим — до 2 литров жидкости в день.

Разгрузочные дни допустимо проводить не чаще одного раза в 10 дней.

Для кормящих мам такие эксперименты категорически противопоказаны — они могут вызвать нехватку питательных веществ, снижение лактации и даже изменения вкуса грудного молока.

Почему разгрузочные дни опасны для беременных

Фото: Pxhere
Беременность — не время для экспериментов с метаболизмом. Ольга Братчикова подчёркивает: разгрузочный день не способен «сжечь жир». Вес уходит за счёт выведения жидкости и опорожнения кишечника, а не потери жировой массы.

Кроме того, чрезмерное ограничение питания может вызвать:

  • слабость и головокружение,
  • понижение давления,
  • головные боли,
  • обострение хронических заболеваний ЖКТ,
  • эмоциональный стресс и раздражительность.

Для будущей мамы даже кратковременное чувство голода — сигнал тревоги. Недостаток энергии в этот момент ощущает и ребёнок.

Разгрузочные дни при заболеваниях ЖКТ — особая осторожность

Ольга Тарасова, отмечает: даже у здоровых людей монодиеты (например, «кефирный» или «яблочный» день) не всегда безопасны.
  • При гастрите они усиливают кислотность и вызывают боли.
  • При панкреатите могут спровоцировать обострение.
  • При синдроме раздражённого кишечника — вздутие и дискомфорт.
  • При желчнокаменной болезни — даже риск приступа желчной колики.

Поэтому людям с хроническими заболеваниями ЖКТ любые «разгрузки» допустимы только после консультации врача-гастроэнтеролога.

Какой должна быть безопасная «разгрузка» для беременной

Фото: pxhere

Если врач всё же одобрил разгрузочный день, важно понимать: речь идёт не о голодовке, а о щадящем ограничении калорийности.

В меню могут входить:

  • нежирное мясо (например, отварная курица),
  • кисломолочные продукты,
  • овощи и фрукты с низким гликемическим индексом,
  • каши на воде.

Главное — никаких экстремальных «монопродуктов», вроде дня на яблоках или кефире. Организму нужны и белки, и углеводы, и клетчатка.

Также важно соблюдать питьевой режим — до 2 литров жидкости в день, включая воду, травяной чай или компоты без сахара.

Что делать, если во время разгрузочного дня стало плохо

Если во время разгрузочного дня у беременной женщины появляется слабость, головокружение, боль в животе или тошнота — эксперимент нужно прекратить немедленно.

Врачи советуют в этот момент расширить рацион: съесть что-то лёгкое, но питательное — например, суп, кашу, кусочек курицы. Если симптомы не проходят, нужно срочно обратиться к врачу.

Ни в коем случае нельзя терпеть недомогание ради «пользы» — это может привести к гипогликемии и обмороку.

Зачем вообще нужны разгрузочные дни

Фото: pxhere
Для здорового человека они могут быть полезны как психологическая «передышка» после переедания, но во время беременности главная цель — не разгрузка, а баланс.

Будущим мамам врачи советуют:

  • следить за рационом с самого начала беременности,
  • ограничивать быстрые углеводы,
  • употреблять белки, клетчатку и полезные жиры,
  • добавлять витамины и микроэлементы (фолиевая кислота, железо, йод, витамин D) по назначению врача.

Тогда организм не будет нуждаться ни в каких «разгрузках» — он будет работать стабильно и без стрессов.

«Разгрузочный день» и беременность — вещи несовместимые без врача

Разгрузочные дни — не панацея и уж точно не способ вернуть стройность во время беременности. Они могут быть оправданы лишь при чётких медицинских показаниях, под наблюдением специалиста и в мягкой форме.

Гораздо безопаснее и полезнее с самого начала придерживаться разумного питания, чем потом «исправлять» ошибки экстренными мерами.

Как подчёркивают эксперты, здоровая беременность — это не борьба с калориями, а забота о себе и малыше. Организм беременной женщины должен получать всё необходимое каждый день, а не «восполнять долги» после голодовки.

