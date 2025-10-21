Нутрициолог предупредила об опасности глазированных сырков для кишечника

Из-за употребления глазированных сырков человек может столкнуться с воспалением в кишечнике.
Об этом News.ru сообщила тренер-нутрициолог Ольга Яблокова.
По ее словам, лакомство содержит сахар, растительные жиры, ароматизаторы и глазурь — все это усиливает брожение и воспаление слизистой кишечника. Вместе с нарушением микрофлоры человек начинает страдать метеоризмом.
Если были нарушены технологии или санитарные нормы на производстве, в сырки могут попасть дрожжи. По словам Яблоковой, молочная масса — это идеальная среда для размножения бактерий, особенно если продукт долго хранился при неправильной температуре. Таким сырком даже можно отравиться.
«Даже молочные продукты с чистым составом часто вызывают вздутие, если у человека снижена лактазная активность»,
— отметила специалист.
По ее словам, брожение, газообразование и диарею могут вызывать молоко, кефир, творог, сливки и сливочные десерты.