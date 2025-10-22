Когда чистить зубы — до или после завтрака

Каждый день миллионы людей начинают утро с одного и того же вопроса: чистить зубы до завтрака или после?
Почему многие выбирают чистку после завтрака
Кандидат медицинских наук, заведующий лабораторией симуляционных технологий в стоматологии Пироговского университета Денис Моисеев отмечает, что у утренней чистки после еды есть вполне логичные преимущества. Главный аргумент — возможность механически удалить остатки пищи, которые могли застрять между зубами или в пришеечной области. Если этого не сделать, остатки станут питательной средой для бактерий и приведут к активному образованию зубного налёта, неприятному запаху и воспалению дёсен.
Под их воздействием эмаль временно становится мягче, а абразивные частицы зубной пасты и жёсткая щетина щётки могут буквально «счищать» верхние слои. Это прямой путь к эрозии эмали и повышенной чувствительности зубов.
Чем полезна чистка до завтрака
При этом, по словам Моисеева, есть весомые доводы и в пользу чистки до еды.
Во-вторых, фториды, содержащиеся в большинстве зубных паст, создают на поверхности эмали тонкий защитный слой, который укрепляет зубы и снижает их восприимчивость к кислотам. По сути, это своеобразная «броня» перед предстоящим завтраком.
Кроме того, сам процесс чистки стимулирует выработку слюны, что помогает запустить пищеварение и естественным образом нейтрализовать кислоты уже во время еды.
А ещё этот вариант просто приятнее с точки зрения комфорта: многие не любят завтракать с утренним привкусом во рту, и чистка помогает освежиться и начать день с ощущением чистоты.
Почему чистить зубы сразу после еды нельзя
Если же почистить зубы раньше, можно нанести вред: ослабленная кислой средой эмаль легко стирается, а микротрещины и истончение поверхности становятся видимыми уже через несколько месяцев. Именно поэтому специалисты советуют после еды прополоскать рот водой, чтобы убрать остатки пищи и ускорить восстановление pH, а зубы почистить чуть позже.
Универсального правила нет, но есть разумный компромисс
Главное — выбирать фторидсодержащие пасты, не пренебрегать ополаскивателем и следить за состоянием щётки (менять её каждые три месяца).
Как распознать, что эмаль повреждена
- Повышенную чувствительность к горячему или холодному;
- Реакцию на кислое и сладкое;
- Тусклый цвет и шероховатость поверхности зубов;
- Появление микротрещин у десны.
Если эти симптомы появились, стоит обратиться к врачу — возможно, эмаль нуждается в реминерализирующей терапии или смене пасты на менее абразивную.
А вопрос «до или после завтрака» можно решить индивидуально, подстраивая под свой рацион и чувствительность эмали. Как отмечают стоматологи, чистить зубы с умом — куда важнее, чем следовать строгому правилу.