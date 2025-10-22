Минздрав: около 6 млн россиян не знают, что больны диабетом

Около 6 млн россиян страдают сахарным диабетом, и еще примерно столько же не знают о наличии у себя этого диагноза. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения России Евгений Камкин.
«У нас сегодня порядка 6 млн человек, по официальной статистике, страдают сахарным диабетом различных типов, и примерно такое же количество человек со скрытыми формами, то есть им заболевания еще не диагностированы»,
— сказал Камкин, выступая на конгрессе «Национальное здравоохранение».
Он отметил, что сейчас число людей с сахарным диабетом растет год от года, и это мировой тренд. Этот недуг был приравнен к неинфекционным эпидемиям, отметил замминистра. Часто он проявляется в детском возрасте и требует постоянного сопровождения человека в течение всей жизни.
