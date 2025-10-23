Как поднять женское либидо с помощью 5 продуктов

Врач перечислила лучшие продукты питания, позволяющие повысить женское либидо.

Фото: pxhere
В беседе с «Газета.Ru» врач-нутрициолог Екатерина Гузман отметила, что рацион женщин должен быть разнообразным и умеренным.

Лучшими продуктами для повышения женской сексуальной энергии станут авокадо, шоколад, рыба, ягоды и орехи.

В авокадо содержатся мононенасыщенные жиры и фолаты. За счет них гормональный баланс и уровень энергии в организме будут держаться в норме. Чтобы не ошибиться, врач рекомендует съедать половинку авокадо в день.

Полезен также и шоколад, но именно темный, где содержание какао превышает 70%. Такой продукт содержит флавоноиды, стимулирующие выработку эндорфинов и серотонина. Лучше съедать не больше 2–3 долек в день.

На помощь также приходят ягоды, в том числе черника, клубника и малина. За счет антиоксидантов и витамина С эти продукты улучшают микроциркуляцию и эластичность сосудов. В день можно съедать около 100–150 г.

Не менее важна в рационе для баланса гормонов жирная рыба. Продукт богат Омега-3 кислотами, которые поддерживают гормональный фон и здоровье сосудов. Женщинам нужно включать в рацион такую рыбу около 1–2 раза в неделю по 120–150 г. При этом лучше чередовать красную и белую рыбу.

Помогут в повышении либидо и другие источники жиров – орехи кешью и семена тыквы. В них содержится магний и цинк, которые поддерживают выработку эстрогенов и снижают стресс.

С орехами важно не «перебирать» из-за их калорийности. Норма для среднестатистической женщины – около 20–25 г в день.

