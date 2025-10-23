Кормить мозг сахаром или жирами: почему кетоны спасают организм человека

Эксперт рассказала, в чем преимущества кетоновых диет, и так ли они лучше стандартного углеводного меню для здоровья мозга.

В беседе с RuNews24.ru эксперт по биохакингу Мария Молоствова отметила, что мозг нуждается в энергии для выполнения множества функций.

Калории идут на поддержание нервных и глиальных клеток, а также поддержание ионных градиентов. Последнее особенно важно для гомеостаза кальция и других ионов, необходимых для нормальной работы нейронов. Также много энергии уходит на передачу сигналов между нейронами.

По словам Молостовой, чем больше нейронов в мозге, тем больше глюкозы необходимо для их функционирования.

Также эксперт отметила, что в последние годы нарастает интерес к качественным жирам и кетоновым диетам. Дейв Эспри, известный как «отец биохакинга», предлагает насыщать мозг жирами и кетонами, сокращая углеводы.

У данного рациона есть свои тонкости. Первостепенно, это бета-окисление. Оно приводит к образованию супероксида, что может вызвать серьезные проблемы, так как окислительный стресс вреден для клеток мозга.

Также здесь иной скорость синтеза АТФ. Процесс образования АТФ из жирных кислот медленнее, чем из глюкозы. Во время интенсивной умственной деятельности это может привести к недоступности энергии для нейронов и снижению их функциональности.

Высокий уровень бета-окисления может в том числе привести к «самопережевыванию» мозга в условиях дефицита энергии.

«Кетоны, с другой стороны, обладают своими преимуществами — они метаболизируются быстрее, чем глюкоза, и могут служить отличной альтернативой, когда организм находится в состоянии, когда глюкоза недоступна»,

— поделилась эксперт.

Молоствова отмечает, что энергетические потребности мозга требуют тщательного подхода к питанию. Жиры и кетоны могут играть свою роль в поддержке работы мозга, однако следует иметь в виду осознанные ограничения и потенциальные риски.

