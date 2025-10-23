Кормить мозг сахаром или жирами: почему кетоны спасают организм человека

Эксперт рассказала, в чем преимущества кетоновых диет, и так ли они лучше стандартного углеводного меню для здоровья мозга.
Калории идут на поддержание нервных и глиальных клеток, а также поддержание ионных градиентов. Последнее особенно важно для гомеостаза кальция и других ионов, необходимых для нормальной работы нейронов. Также много энергии уходит на передачу сигналов между нейронами.
Также эксперт отметила, что в последние годы нарастает интерес к качественным жирам и кетоновым диетам. Дейв Эспри, известный как «отец биохакинга», предлагает насыщать мозг жирами и кетонами, сокращая углеводы.
Также здесь иной скорость синтеза АТФ. Процесс образования АТФ из жирных кислот медленнее, чем из глюкозы. Во время интенсивной умственной деятельности это может привести к недоступности энергии для нейронов и снижению их функциональности.
Высокий уровень бета-окисления может в том числе привести к «самопережевыванию» мозга в условиях дефицита энергии.
«Кетоны, с другой стороны, обладают своими преимуществами — они метаболизируются быстрее, чем глюкоза, и могут служить отличной альтернативой, когда организм находится в состоянии, когда глюкоза недоступна»,
— поделилась эксперт.
Молоствова отмечает, что энергетические потребности мозга требуют тщательного подхода к питанию. Жиры и кетоны могут играть свою роль в поддержке работы мозга, однако следует иметь в виду осознанные ограничения и потенциальные риски.