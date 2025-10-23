Минздрав заявил, что россияне пугающе много едят соли и сахара

Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что россияне едят в четыре раза больше сахара, чем рекомендуют медики, а также в 2,5 раза больше безопасной нормы соли.

Михаил Мурашко. Фото: Кремль

«Есть цифры, которые меня не могут не пугать»,

— заявил Мурашко на пленарной сессии конгресса «Национальное здравоохранение 2025».

Количество потребляемого мяса в стране немного превышает нормативы, рыбы — чуть ниже нормы, заявил министр здравоохранения.

По словам Мурашко, россияне также сильно «недобирают» овощей, и над этим нужно работать.

Ранее глава Минздрава рассказывал, что сейчас в стране ожирением страдают около 40 млн человек. Это больше четверти населения страны.

По словам Мурашко, если тенденция не изменится, то уже к 2030 году ожирение диагностируют у половины взрослого населения. Так, каждый второй россиянин столкнется с проблемами, которые сопровождают лишний вес.

Летом также сообщалось, что Минздрав обнаружил нарушения репродуктивного здоровья у почти 13% россиянок.

