Минздрав заявил, что россияне пугающе много едят соли и сахара

Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что россияне едят в четыре раза больше сахара, чем рекомендуют медики, а также в 2,5 раза больше безопасной нормы соли.
«Есть цифры, которые меня не могут не пугать»,
— заявил Мурашко на пленарной сессии конгресса «Национальное здравоохранение 2025».
Количество потребляемого мяса в стране немного превышает нормативы, рыбы — чуть ниже нормы, заявил министр здравоохранения.
По словам Мурашко, россияне также сильно «недобирают» овощей, и над этим нужно работать.
По словам Мурашко, если тенденция не изменится, то уже к 2030 году ожирение диагностируют у половины взрослого населения. Так, каждый второй россиянин столкнется с проблемами, которые сопровождают лишний вес.
Летом также сообщалось, что Минздрав обнаружил нарушения репродуктивного здоровья у почти 13% россиянок.