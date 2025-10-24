Петербуржцы смогут бесплатно оценить риск развития инсульта с 27 октября

Жители Петербурга смогут бесплатно поучаствовать в акции по оценке у себя риска развития инсульта с 27 сентября.
Как сообщает КП-Петербург, с понедельника, 27 октября в Петербурге начнется Неделя борьбы с инсультом. В связи с этим во всех крупнейших городских больницах развернут Центры по лечению острых нарушений мозгового кровообращения. Там пройдет акция «Инсульт: оцени свой риск!».
Любой желающий сможет уделить время своему здоровью и сделать скрининговые обследования. Врачи подскажут, есть угроза организму конкретному человеку или ее нет.
Обследоваться можно будет в Покровской, Александровской, Елизаветинской больницах, НИИ скорой помощи имени Джанелидзе и Центре экстренной и радиационной медицины имени Никифорова.
Также скрининги можно будет сделать в Госпитале для ветеранов войн, Больнице Святого Георгия, а также в Городских больницах №№ 40 и 26.
Горожанам подчеркнули, что 2 и 3 ноября можно будет оценить состояние своего здоровья в Первом Санкт-Петербургском государственном медицинском университете имени Павлова.