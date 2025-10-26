Дети стали выше, но здоровее ли? Новая реальность физического развития школьников

Существует распространённое впечатление, что современные дети «вырастают выше», чем поколение их родителей или даже поколение 20–30-летней давности.
Она отмечает: распределение детей по возрасту позволяет прогнозировать физическое развитие; сегодня в нашей стране и во многих странах мира наблюдаются увеличенные размеры тела детей — длина, масса, окружность грудной клетки; обозначается ускорение биологического созревания.
Рост как историческая тенденция
Например, анализ данных 1985–2019 года 2181 исследования из 200 стран показал, что траектории роста и ИМТ (индекса массы тела) у школьников и подростков сильно варьируются по странам — и в целом рост увеличивался во многих странах. Также исследование 2006 года показало, что разница в росте детей из разных стран представлена отдельными десятками сантиметров.
Причины роста: улучшения питания, санитарии, здравоохранения, снижение инфекционных заболеваний, лучшая социально-экономическая ситуация.
Почему дети могут быть выше — и что это значит
Улучшение условий
Социально-экономические улучшения ведут к тому, что дети получают лучшее питание, меньше страдают от болезней, меньше времени тратят на борьбу с инфекциями, и это позволяет организму использовать больше ресурсов на рост. Например, обзор по 141 стране показал, что аж 64 % прироста в росте детей обусловлено улучшением условий для детей, проживающих в сельских районах.
Также феномен «ускорения роста» описан как то, что дети достигают половой зрелости раньше, и первая менструация (менархе) у девочек смещается в более ранние сроки.
Быстрее биологическое созревание
Масса тела, окружности и телосложение
Рост детей сопровождается не только увеличением длины тела, но и массы, окружности грудной клетки и телосложения в целом. Милушкина обращает внимание, что в 90-х годах отмечалась «грациализация» телосложения (уменьшение обхватных размеров), а сейчас тенденция наоборот — дети «больше». Этот факт подчёркивает, что изменение физического развития идёт не просто по росту, но и по форме тела.
Выше рост — значит ли это «здоровее»
Изменения функциональных показателей
- Артериальное давление и вариабельность. Милушкина подчёркивает, что сегодня у детей наблюдается очень большой коэффициент вариации в распределении показателей АД: есть группы с низким и с высоким давлением, и эти группы увеличились. То есть, рост тела не гарантирует оптимальную работу сосудистой системы.
- Снижение мышечной силы. Она отмечает, что у современных детей резко снизилась мышечная сила, и именно на её повышение сейчас направлены профилактические мероприятия. Это подтверждается: систематический обзор 2021 года обнаружил, что показатели относительной мышечной силы и мышечной мощности детей и подростков во многих странах падали. Например, английское исследование за 1998 – 2008 годы показало значительное снижение силы хвата у 10-летних детей, несмотря на стабильную массу и рост.
- Жизненная ёмкость лёгких и физическая подготовленность. Милушкина обращает внимание, что показатели жизненной ёмкости лёгких изменились, в том числе под влиянием пандемии COVID‑19. Исследования также показывают, что компоненты физической формы (кардиореспираторная выносливость, мощность, гибкость) в ряде стран не улучшились, а некоторые даже ухудшились.
Различия между регионами и влияние образа жизни
Это подтверждается: исследование в Китае (1985–2019) отметило увеличение ИМТ у детей и подростков и снижение некоторых показателей мышечной силы, особенно в сельской местности.
Избыточный рост массы — не всегда хорошо
Это значит, что более высокий рост может сопровождаться и более высокой массой тела, но не обязательно с оптимальным составом тела (например, мышечная масса vs жировая масса). Исследования подтверждают: рост ИМТ и увеличение жировой массы связаны с ухудшением физической формы.
Что мы можем считать «здоровьем» — и какие тревожные сигналы
Ориентиры здоровья
- Рост и масса тела соответствуют нормативам (с учётом пола, возраста, региона).
- Хорошая мышечная сила, адекватная физической активности.
- Умеренный уровень жировой массы и отсутствие избыточного накопления жира в опасных зонах (трункальное ожирение: талия, плечо-бицепс), как отмечает Милушкина.
- Хорошая кардио-респираторная выносливость, здоровье лёгких.
- Нормальные показатели артериального давления и вариабельности, отсутствие крайностей (ни слишком низкого, ни слишком высокого) в детском возрасте.
- Гармоничное развитие: нет резких «прыжков» в массе без роста, нет упущений мышечной силы.
Сигналы тревоги
- Дети имеют значительную избыточную массу тела без пропорционального роста (рост застопорился, масса растёт) — риск ожирения, метаболических нарушений.
- Очень низкие показатели мышечной силы или кардио-выносливости.
- Увеличенная вариабельность АД: либо дети с хронически высоким давлением, либо с непривычно низким.
- Раннее биологическое созревание, особенно если оно сопровождается чрезмерным накоплением жира, сниженной физической активностью — может указывать на дисбаланс.
- Избыточное «телосложение-большой массы» без соответствующей функциональности (например, много жира, мало мышц).
Милушкина подчёркивает, что если ребёнок в 15 лет имеет избыточную массу тела, то к 17 годам она обычно никуда не девается. Это значит: ранние сигналы важно слышать и реагировать на них до того, как они «закрепятся».
Почему рост не равно гармоничному развитию
Разные темпы роста и созревания
Ускорение роста и ранее созревание означают, что дети могут «догнать» по длине более раннее поколение, но могут также сталкиваться с тем, что их органы, мускулатура и система деятельности ещё не адаптированы к «большим» размерам. Это может проявляться, например, в снижении мышечной силы, как отмечено выше.
Образ жизни и нагрузка
Милушкина отмечает, что девочки особенно реагируют на увеличение учебной нагрузки и снижение активности вне уроков — особенно в переходных классах (6 класс, 9, 11) это отражается на мышечной силе.
Региональные и генетические особенности
Рост и масса тела зависят не только от современного образа жизни, но и от генетики, региона, социально-экономических условий. Различия между регионами остаются, и нормативы должны учитывать это. Международные данные показывают разницу до 20 см между странами в среднем росте подростков.
Что это значит для России и для родителей
Для системы образования и здравоохранения
- Разработка нормативов физического развития должна учитывать региональные особенности (как и делает Минздрав/НИИ).
- Профилактика должна быть комплексной: не только «дети выросли выше», но и «дети должны быть сильными, выносливыми, а не только массивными».
- Включение программ повышения мышечной силы, выносливости, функциональной физической активности наряду с контролем за массой тела и ростом.
- Мониторинг состояния здоровья: физические параметры (рост, масса, окружности), мышечная сила, функциональные показатели, АД, телосложение (например, трункальное ожирение).
- Образовательные программы для родителей, школьников: активность, снижение сидячего времени, контроль веса, развитие мышц.
Для родителей и школьников
- Не ориентируйтесь только на то, выше или толще стал ребёнок по сравнению с предыдущим поколением — важно, как работает тело: может ли ребёнок прыгать, бегать, переносить нагрузку, каково его самочувствие.
- Обратите внимание на баланс: рост, масса, мышечная сила, активность. Если масса растёт, а ребёнок мало двигается — это тревожный сигнал.
- Старайтесь обеспечить ребёнку регулярную физическую активность, упражнения на силу и выносливость (с учётом возраста и состояния).
- Следите за временем перед экраном (компьютер, смартфон) и сидячим образом. Как отмечает Милушкина, дети, много времени уделяющие ИКТ, чаще имеют избыточную массу тела и нарушенное развитие мышц.
- Если вы замечаете, что ребёнок заметно выше сверстников, но при этом слаб, жалуется на усталость, быстро задыхается или имеет повышенное АД — проконсультируйтесь с педиатром или детским специалистом по физическому развитию.