Дети стали выше, но здоровее ли? Новая реальность физического развития школьников

Существует распространённое впечатление, что современные дети «вырастают выше», чем поколение их родителей или даже поколение 20–30-летней давности.

Фото: pxhere
Однако рост в сантиметрах — это лишь видимая часть большой истории о здоровье, физическом развитии и образе жизни. Мы опираемся на мнение профессора, доктора медицинских наук, члена-корреспондента РАН Ольга Милушкина, проректора по учебной работе Пироговский Университет и главного внештатного специалиста по гигиене детей и подростков Министерства здравоохранения России.

Она отмечает: распределение детей по возрасту позволяет прогнозировать физическое развитие; сегодня в нашей стране и во многих странах мира наблюдаются увеличенные размеры тела детей — длина, масса, окружность грудной клетки; обозначается ускорение биологического созревания.

Рост как историческая тенденция

Профессор Милушкина отмечает, что многолетняя динамика по разным регионам показывает: большинство детей имеют более высокие показатели длины и массы тела по сравнению с предыдущими поколениями. Этот феномен действительно подтверждается международными исследованиями.

Например, анализ данных 1985–2019 года 2181 исследования из 200 стран показал, что траектории роста и ИМТ (индекса массы тела) у школьников и подростков сильно варьируются по странам — и в целом рост увеличивался во многих странах. Также исследование 2006 года показало, что разница в росте детей из разных стран представлена отдельными десятками сантиметров.

Причины роста: улучшения питания, санитарии, здравоохранения, снижение инфекционных заболеваний, лучшая социально-экономическая ситуация.

Тем не менее, важно оговорить: рост не является универсальным показателем улучшения здоровья — он лишь один из маркеров. Как отмечает Милушкина, одновременно с ростом детей появляются и новые «функциональные» изменения: вариативность АД (артериального давления), снижение мышечной силы, изменения жизненной ёмкости лёгких.

Почему дети могут быть выше — и что это значит

Фото: pxhere

Улучшение условий

Социально-экономические улучшения ведут к тому, что дети получают лучшее питание, меньше страдают от болезней, меньше времени тратят на борьбу с инфекциями, и это позволяет организму использовать больше ресурсов на рост. Например, обзор по 141 стране показал, что аж 64 % прироста в росте детей обусловлено улучшением условий для детей, проживающих в сельских районах.

Также феномен «ускорения роста» описан как то, что дети достигают половой зрелости раньше, и первая менструация (менархе) у девочек смещается в более ранние сроки.

Быстрее биологическое созревание

Милушкина отмечает, что у девочек возраст менархе в 1920-х годах был в среднем около 15 лет, а ныне — около 12 лет 9 месяцев. Это свидетельство ускорения биологического созревания, которое часто идёт параллельно с увеличением роста. Это может быть следствием улучшения питания, изменения образа жизни, гормональных влияний и др.

Масса тела, окружности и телосложение

Рост детей сопровождается не только увеличением длины тела, но и массы, окружности грудной клетки и телосложения в целом. Милушкина обращает внимание, что в 90-х годах отмечалась «грациализация» телосложения (уменьшение обхватных размеров), а сейчас тенденция наоборот — дети «больше». Этот факт подчёркивает, что изменение физического развития идёт не просто по росту, но и по форме тела.

Выше рост — значит ли это «здоровее»

Хотя увеличение роста и массы тела может быть признаком улучшения условий, это не автоматически означает, что дети «здоровее» в полном смысле. Вот ключевые моменты, отмеченные Милушкиной и подтверждённые исследованиями.

Изменения функциональных показателей

  1. Артериальное давление и вариабельность. Милушкина подчёркивает, что сегодня у детей наблюдается очень большой коэффициент вариации в распределении показателей АД: есть группы с низким и с высоким давлением, и эти группы увеличились. То есть, рост тела не гарантирует оптимальную работу сосудистой системы.
  2. Снижение мышечной силы. Она отмечает, что у современных детей резко снизилась мышечная сила, и именно на её повышение сейчас направлены профилактические мероприятия. Это подтверждается: систематический обзор 2021 года обнаружил, что показатели относительной мышечной силы и мышечной мощности детей и подростков во многих странах падали. Например, английское исследование за 1998 – 2008 годы показало значительное снижение силы хвата у 10-летних детей, несмотря на стабильную массу и рост.
  3. Жизненная ёмкость лёгких и физическая подготовленность. Милушкина обращает внимание, что показатели жизненной ёмкости лёгких изменились, в том числе под влиянием пандемии COVID‑19. Исследования также показывают, что компоненты физической формы (кардио­респираторная выносливость, мощность, гибкость) в ряде стран не улучшились, а некоторые даже ухудшились.

Различия между регионами и влияние образа жизни

Фото: abn.agency
Милушкина подчёркивает: существуют региональные различия в показателях физического развития, и нормативы учитывают региональные особенности. Кроме того, она связывает ухудшение некоторых параметров с образом жизни: много времени за компьютером и смартфоном, низкая мышечная активность.

Это подтверждается: исследование в Китае (1985–2019) отметило увеличение ИМТ у детей и подростков и снижение некоторых показателей мышечной силы, особенно в сельской местности.

Избыточный рост массы — не всегда хорошо

Масса тела детей растёт вместе с длиной, но если масса тела растёт быстрее, чем пропорционально росту, это ведёт к избыточной массе и ожирению. Милушкина отмечает, что с 1990-х по 2022 год доля ожирения у взрослых в России выросла вдвое, а у детей — в четыре раза.

Это значит, что более высокий рост может сопровождаться и более высокой массой тела, но не обязательно с оптимальным составом тела (например, мышечная масса vs жировая масса). Исследования подтверждают: рост ИМТ и увеличение жировой массы связаны с ухудшением физической формы.

Что мы можем считать «здоровьем» — и какие тревожные сигналы

Фото: PxHere
Если «быть выше» стало нормой, то что считать показателями здоровья у детей? Вот ориентиры и сигналы тревоги.

Ориентиры здоровья

  • Рост и масса тела соответствуют нормативам (с учётом пола, возраста, региона).
  • Хорошая мышечная сила, адекватная физической активности.
  • Умеренный уровень жировой массы и отсутствие избыточного накопления жира в опасных зонах (тру­нкальное ожирение: талия, плечо-бицепс), как отмечает Милушкина.
  • Хорошая кардио-респираторная выносливость, здоровье лёгких.
  • Нормальные показатели артериального давления и вариабельности, отсутствие крайностей (ни слишком низкого, ни слишком высокого) в детском возрасте.
  • Гармоничное развитие: нет резких «прыжков» в массе без роста, нет упущений мышечной силы.

Сигналы тревоги

  • Дети имеют значительную избыточную массу тела без пропорционального роста (рост застопорился, масса растёт) — риск ожирения, метаболических нарушений.
  • Очень низкие показатели мышечной силы или кардио-выносливости.
  • Увеличенная вариабельность АД: либо дети с хронически высоким давлением, либо с непривычно низким.
  • Раннее биологическое созревание, особенно если оно сопровождается чрезмерным накоплением жира, сниженной физической активностью — может указывать на дисбаланс.
  • Избыточное «телосложение-большой массы» без соответствующей функциональности (например, много жира, мало мышц).

Милушкина подчёркивает, что если ребёнок в 15 лет имеет избыточную массу тела, то к 17 годам она обычно никуда не девается. Это значит: ранние сигналы важно слышать и реагировать на них до того, как они «закрепятся».

Почему рост не равно гармоничному развитию

Рост тела, безусловно, впечатляет и может быть маркером улучшения условий, но само по себе не гарантирует гармоничное, функциональное развитие. Вот почему.

Разные темпы роста и созревания

Ускорение роста и ранее созревание означают, что дети могут «догнать» по длине более раннее поколение, но могут также сталкиваться с тем, что их органы, мускулатура и система деятельности ещё не адаптированы к «большим» размерам. Это может проявляться, например, в снижении мышечной силы, как отмечено выше.

Образ жизни и нагрузка

Много времени сидячий образ, гаджеты, снижение физической активности — всё это влияет на состав тела (меньше мышц, больше жира), на функциональные возможности (сила, выносливость) и, как отмечают исследования, на физическую подготовленность.

Милушкина отмечает, что девочки особенно реагируют на увеличение учебной нагрузки и снижение активности вне уроков — особенно в переходных классах (6 класс, 9, 11) это отражается на мышечной силе.

Региональные и генетические особенности

Фото: abn.agency

Рост и масса тела зависят не только от современного образа жизни, но и от генетики, региона, социально-экономических условий. Различия между регионами остаются, и нормативы должны учитывать это. Международные данные показывают разницу до 20 см между странами в среднем росте подростков.

Что это значит для России и для родителей

Исходя из положения, которое описывает Милушкина, и из международных данных, можно сформулировать рекомендации и ориентиры.

Для системы образования и здравоохранения

  • Разработка нормативов физического развития должна учитывать региональные особенности (как и делает Минздрав/НИИ).
  • Профилактика должна быть комплексной: не только «дети выросли выше», но и «дети должны быть сильными, выносливыми, а не только массивными».
  • Включение программ повышения мышечной силы, выносливости, функциональной физической активности наряду с контролем за массой тела и ростом.
  • Мониторинг состояния здоровья: физические параметры (рост, масса, окружности), мышечная сила, функциональные показатели, АД, телосложение (например, трункальное ожирение).
  • Образовательные программы для родителей, школьников: активность, снижение сидячего времени, контроль веса, развитие мышц.

Для родителей и школьников

  • Не ориентируйтесь только на то, выше или толще стал ребёнок по сравнению с предыдущим поколением — важно, как работает тело: может ли ребёнок прыгать, бегать, переносить нагрузку, каково его самочувствие.
  • Обратите внимание на баланс: рост, масса, мышечная сила, активность. Если масса растёт, а ребёнок мало двигается — это тревожный сигнал.
  • Старайтесь обеспечить ребёнку регулярную физическую активность, упражнения на силу и выносливость (с учётом возраста и состояния).
  • Следите за временем перед экраном (компьютер, смартфон) и сидячим образом. Как отмечает Милушкина, дети, много времени уделяющие ИКТ, чаще имеют избыточную массу тела и нарушенное развитие мышц.
  • Если вы замечаете, что ребёнок заметно выше сверстников, но при этом слаб, жалуется на усталость, быстро задыхается или имеет повышенное АД — проконсультируйтесь с педиатром или детским специалистом по физическому развитию.
