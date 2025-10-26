Как читать состав продуктов и не стать жертвой маркетинга: советы врача-диетолога

Сегодня поход в супермаркет всё больше напоминает интеллектуальный квест.
Врач-диетолог Альбина Комиссарова в своем Telegram-канале рассказала: единственный способ не попасться на рекламные ловушки — научиться читать состав. И чем раньше человек освоит эту навык, тем проще станет контролировать своё питание, здоровье и даже расходы.
Мойка78 разобрала рекомендации и дополнила экспертными комментариями и примерами реальных продуктов.
Лицо продукта: не доверяйте первому впечатлению
Эксперт подчёркивает, что покупатели в первую очередь смотрят на название и крупные обещания на упаковке. Именно туда производители выносят всё, что звучит красиво, но не всегда имеет отношение к реальной пользе продукта.
Поэтому первая рекомендация врача звучит так: лицевая сторона упаковки — это реклама, а правда находится на обороте.
Начните со списка ингредиентов: порядок имеет значение
Именно здесь вскрываются обманные манёвры. Например «Цельнозерновой хлеб»:
- Мука пшеничная высшего сорта
- Мука цельнозерновая (может быть 2–5%!)
- Сахар, дрожжи…
Именно поэтому хлеб остаётся почти таким же быстрым углеводом, как и булка.
• фруктозу
• сироп глюкозно-фруктозный
• патоку
• концентрат фруктового сока
• мальтодекстрин
• карамельный колер
Но суть остаётся одной — это всё добавленный сахар. Эксперт советует: чем короче список ингредиентов, тем лучше.
Разобраться в добавках: не все «Е» одинаково опасны
Однако есть нюансы:
Консерванты
Помогают продлить срок годности. Опасными считаются только некоторые их представители, например сорбат натрия при больших объемах, но их концентрация строго регулируется.
Подсластители
Красители и ароматизаторы
Желательно выбирать продукты без искусственных, особенно для детей: например, краситель тартразин (Е102) связан с риском аллергических реакций.
Комиссарова подчёркивает: если ингредиент невозможно представить в природе, лучше ограничить его употребление.
Пищевая ценность: важные цифры, на которые стоит смотреть
• маленькая порция ≠ мало калорий
• упаковка может содержать 3–4 порции, а покупатель воспринимает её как одну
У лекарств всё регулируется жёстко, но в маркетинге еды ограничений почти нет.
Эксперт советует обращать внимание на три ключевых параметра:
- белок — чем больше, тем лучше (особенно в молочных продуктах)
- жиры — умеренно
- добавленные сахара — чем меньше, тем лучше
Например, в стаканчике «здорового» фруктового йогурта может содержаться до 6 чайных ложек сахара — это дневная норма ребёнка.
Обман порций: почему мы недооцениваем калорийность
Классический пример: маленькие пачки чипсов или напитков.
То есть реальная калорийность — в 2–3 раза выше. Именно такие уловки, по мнению эксперта, способствуют скрытому перееданию — особенно у детей.
Срок годности: не формальность, а правило безопасности
Но и слишком большой срок годности не всегда плюс: чем дольше срок хранения, тем больше консервантов или стерилизации, что часто ухудшает питательную ценность продукта.
Оптимальный подход — золотая середина.
Практика решает всё: навык развивается в магазине
Ученые называют этот процесс пищевой грамотностью. Исследования Гарвардской школы общественного здравоохранения показывают, что такие потребители реже страдают от ожирения, диабета и сердечно-сосудистых болезней.
Чек-лист для покупателя: что должно насторожить
- Сахар — в первых трёх строках состава;
- Сливающие взгляд надписи «фитнес», «0%», «эко»;
- Слишком много непонятных ингредиентов;
- Искусственные красители и ароматизаторы;
- Длинный срок годности при «натуральном» составе;
- Манипуляции с размером порции;
- Более пяти видов сахара под разными названиями.
Если вы отметили три и более пункта, перед вами, скорее всего, продукт, который лучше оставить на полке.
Питание — фундамент здоровья
• работа мозга и память
• иммунитет
• гормональный фон
• уровень энергии
• состояние кожи и кишечника
Именно поэтому осознанное чтение этикеток — это не занудство, а забота о будущем благополучии.
Поначалу это кажется хлопотным, но уже через несколько недель взгляд автоматически замечает сомнительные ингредиенты и сахарные ловушки.