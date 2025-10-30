Роспотребнадзор рассказал о новом коронавирусе, найденном у летучих мышей в Бразилии

Новый коронавирус обнаружили у летучих мышей в Бразилии. Есть ли риск очередной пандемии, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

Фото: abn.agency

Речь о вирусе BRZ batCoV. Его выявили у небольшого вида насекомоядных летучих мышей.

По мнению ученых, сейчас ничего не говорит о том, что новый коронавирус представляет угрозу для людей. Однако при этом у вируса выявили короткий участок шиповидного белка, который потенциально поддается расщеплению ферментами в клетках человека и животных. Это означает, что BRZ batCoV может легче проникать в клетки хозяина.

«В настоящее время риск передачи вируса от животных к человеку остается низким, однако продолжение мониторинга и углубленных исследований необходимо для обеспечения безопасности и готовности к возможным вызовам в будущем»,

— заключили в Роспотребнадзоре.

В июле в странах Юго-Восточной Азии распространился гибридный штамм коронавируса под названием Stratus. Он быстро набрал обороты и в Европе, хотя не оказался особенно опасным.

