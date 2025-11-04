Названы 4 способа убрать темные круги под глазами

Темные круги под глазами указывают на то, что организму не хватает чего-то важного.
Эксперт по биохакингу Мария Молоствова рассказала RuNews24.ru о причинах появления такой проблемы и способах справиться с ней.
По ее словам, темные круги под глазами могут появиться по различным причинам. Это усталость и нехватка сна, обезвоживание, длительное воздействие экрана компьютера, а также различные проблемы со здоровьем.
Чтобы справиться с этой проблемой, стоит улучшить качество сна. Рекомендуется ложиться спать и просыпаться в одно и то же время. Второй фактор — это достаточное количество воды, которая поможет улучшить циркуляцию крови и состояние кожи.
Пить нужно именно воду, а не кофе или чай.
Молоствова советует внедрить в рацион больше полезных добавок. Улучшить состояние кожи и снизить видимость темных кругов поможет альфа-липоевая кислота, витамины группы В, витамин С, спирулина, цинк. Однако перед приемом любых добавок обязательно нужно проконсультироваться с врачом.
Другой важный фактор — здоровое питание. Необходимо разнообразить рацион свежими фруктами и овощами.
Также нужно избегать токсичных веществ — алкоголя, наркотиков, и другой химии, которые могут негативно влиять на печень и общую детоксикацию организма.