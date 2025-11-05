Фельдшер рассказала, что делать при внезапных родах дома

Фельдшер скорой помощи Ольга Карасева рассказала, что делать, если роды внезапно начались дома, а не в больнице.
В беседе с RuNews24.ru медик заявила, что самое главное — не паниковать и сразу звонить в скорую.
«Не стоит паниковать и метаться — лучше принять удобное положение в ожидании медпомощи»,
— заявила Карасева.
Если активных потуг и прорезывания головки нет, лучше самостоятельно поехать в роддом и не терять время.
Фельдшер заявила, что звонить в скорую нужно обязательно — даже если женщина не уверена, на какой стадии сейчас роды. Иногда медицинская помощь нужна уже на ранних стадиях, быстрое реагирование поможет спасти жизни матери и ребенка.
При условии, что женщина уверена в отсутствии противопоказаний к естественным родам, связанным с боковым или тазовым предлежанием плода и другими противопоказаниями, нужно следить за схватками, ожидая медиков.
Когда малыш родился, не нужно перерезать пуповину — лучше доверить это медикам.
«Если сразу не происходит самостоятельно первый вдох ребенка, можно слегка стимулировать его»,
— рассказала Карасева.
Для этого можно погладить малыша по спинке или похлопать по стопам, аккуратно шлепнуть по попе или положить на маму для теплообмена. Затем — осушить ребенка полотенцем, чтобы он быстрее адаптировался к внешней среде.
При наличии любых противопоказаний к естественным родам, нужно сразу же ехать в стационар.