Фельдшер рассказала, что делать при внезапных родах дома

Фельдшер скорой помощи Ольга Карасева рассказала, что делать, если роды внезапно начались дома, а не в больнице.

Фото: pxhere

В беседе с RuNews24.ru медик заявила, что самое главное — не паниковать и сразу звонить в скорую.

«Не стоит паниковать и метаться — лучше принять удобное положение в ожидании медпомощи»,

— заявила Карасева.

Если активных потуг и прорезывания головки нет, лучше самостоятельно поехать в роддом и не терять время.

Фельдшер заявила, что звонить в скорую нужно обязательно — даже если женщина не уверена, на какой стадии сейчас роды. Иногда медицинская помощь нужна уже на ранних стадиях, быстрое реагирование поможет спасти жизни матери и ребенка.

Если помощь еще не приехала, а ситуация уже требует активных действий, нужно уложить роженицу на кровать или диван и положить под нее чистую пеленку или ткань.

При условии, что женщина уверена в отсутствии противопоказаний к естественным родам, связанным с боковым или тазовым предлежанием плода и другими противопоказаниями, нужно следить за схватками, ожидая медиков.

Женщине необходимо регулировать дыхание. Если потуги активные и есть прорезывание головки, нужно начинать тужиться во время схваток.

Когда малыш родился, не нужно перерезать пуповину — лучше доверить это медикам.

«Если сразу не происходит самостоятельно первый вдох ребенка, можно слегка стимулировать его»,

— рассказала Карасева.

Для этого можно погладить малыша по спинке или похлопать по стопам, аккуратно шлепнуть по попе или положить на маму для теплообмена. Затем — осушить ребенка полотенцем, чтобы он быстрее адаптировался к внешней среде.

При наличии любых противопоказаний к естественным родам, нужно сразу же ехать в стационар.

