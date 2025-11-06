Ученые из РФ разработали первый в мире экспресс-тест на гепатит С

Учёные Роспотребнадзора разработали первый в мире экспресс-тест для выявления гепатита С.
Как сообщает ТАСС, новый тест способен определить наличие вируса всего за 25-30 минут. Он основан на технологии петлевой изотермической амплификации. Главная его особенность – скорость выявления заболевания.
До сих пор традиционные методы выявления болезни занимали 1,5-2 часа. Новый тест сокращает время ожидания почти на четверть. Такая скорость важна для оперативного выявления больных, назначения эффективной терапии и выполнения противоэпидемических мер.
Предполагается, что тест будут применять не только в больницах, но и в условиях полевой диагностики.
Заболевание носит инфекционную направленность. Гепатит С передается через кровь и способно вызывать серьезные поражения печени, включая цирроз и рак.