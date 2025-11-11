Не будет ли худо: кето-диета – вред для тела или все-таки польза

Вредна ли кето-диета, или же здоровые люди могут не опасаться запуска процесса кетогенеза в организме.
Молостова отмечает, что этот метод питания вызывает множество споров, и его безопасность подвергается сомнению. Новые данные показывают, что длительное применение этого подхода может значительно сократить продолжительность жизни.
Кето-диета и вправду показала эффективность в лечении некоторых заболеваний, таких как эпилепсия. Однако многие не понимают настоящей сути диеты и по ошибке выбирают безуглеводный рацион с высоким содержанием жиров и белков, что больше соответствует LCHF-диете (Low Carb, High Fat).
Чаще всего люди выбирают такую диету чтобы быстро похудеть, но здесь таится нюанс – быстрое похудение часто является временным. В случае с кето-диетой, изменения в метаболизме могут вызвать инсулинорезистентность и даже привести к серьезным проблемам со здоровьем.
«Кето-диета может стать угрозой даже для здоровых людей»,
— подчеркивает Молоствова.
У людей может возникнуть головокружение, изменения в психическом состоянии и потеря мышечной массы. Для женщин она может влиять на гормональный фон и здоровье репродуктивной системы.
Эксперт призывает людей, практикующих кето-диету, быть осторожными и не путать ее с другими низкоуглеводными подходами к питанию.
До практического перехода на кето-диету каждому стоит проконсультироваться с врачом и рассмотреть все возможные риски и противопоказания.