Не будет ли худо: кето-диета – вред для тела или все-таки польза

Вредна ли кето-диета, или же здоровые люди могут не опасаться запуска процесса кетогенеза в организме.

В беседе с RuNews24.ru Мария Молоствова отметила, что диета связана с высоким содержанием жиров и низким содержанием углеводов. Подход к питанию завоевал популярность среди тех, кто желает быстро сбросить лишнее.

Молостова отмечает, что этот метод питания вызывает множество споров, и его безопасность подвергается сомнению. Новые данные показывают, что длительное применение этого подхода может значительно сократить продолжительность жизни.

Одно из последних исследований утверждает, что такое питание может увеличить риск смерти на 40%.

Кето-диета и вправду показала эффективность в лечении некоторых заболеваний, таких как эпилепсия. Однако многие не понимают настоящей сути диеты и по ошибке выбирают безуглеводный рацион с высоким содержанием жиров и белков, что больше соответствует LCHF-диете (Low Carb, High Fat).

Кето-диета – про другое. Соотношение нутриентов на ней составляет: 15-20% белков, 75-80% жиров и 5% углеводов.

Чаще всего люди выбирают такую диету чтобы быстро похудеть, но здесь таится нюанс – быстрое похудение часто является временным. В случае с кето-диетой, изменения в метаболизме могут вызвать инсулинорезистентность и даже привести к серьезным проблемам со здоровьем.

«Кето-диета может стать угрозой даже для здоровых людей»,

— подчеркивает Молоствова.

У людей может возникнуть головокружение, изменения в психическом состоянии и потеря мышечной массы. Для женщин она может влиять на гормональный фон и здоровье репродуктивной системы.

Углеводы – незаменимый нутриент в рационе человека. Их урезание до подобных значений может усугубить состояние здоровья у людей с различными хроническими заболеваниями, такими как гипертония и заболевания печени.

Эксперт призывает людей, практикующих кето-диету, быть осторожными и не путать ее с другими низкоуглеводными подходами к питанию.

Даже питание при диабете любого типа не подразумевает полного отказа от углеводов. Они всегда есть в рационе пациентов.

До практического перехода на кето-диету каждому стоит проконсультироваться с врачом и рассмотреть все возможные риски и противопоказания.

