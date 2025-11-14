В Петербурге запустили программу по выявлению предрасположенности к диабету первого типа

В Петербурге начала работу программа по раннему выявлению предрасположенности к диабету первого типа.

Фото: abn.agency
Как сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на слова главного диабетолога комитета по здравоохранению города, эндокринолога Анны Лискер, от данной патологии никто не застрахован.

По словам специалиста, у людей есть факторы предрасположенности к диабету первого типа. Это наличие родственников первой линии родства с данным заболеванием.

«Сейчас деткам родителей с сахарным диабетом или братьям-сестрам больных диабетом можно бесплатно сдать анализ на антитела, даже если у них нет никаких нарушений, и заранее узнать, насколько возможен у детей фактор риска развития диабета»,

– отметила Анна Лискер.

Наибольшая вероятность развития заболевания у пациентов, имеющих в анализе два или больше типов специфических антител, указывающих на развитие сахарного диабета.

Диабетолог отмечает, что прогноз развития заболевания зависит от момента, когда выявили диабет. Например, дебют сахарного диабета первого типа – момент, когда пациент оказывается у врача в уже тяжелом состоянии с высоким уровнем сахара.

Чем раньше выявлено заболевание – тем больше шансов на благоприятное течение без резких скачков сахара.

Диабетом болеют около 243 тысячи жителей Петербурга, из них 210 126 пациентов состоят на диспансерном наблюдении. Среди них около 15 тысяч – взрослые с диабетом 1-го типа, еще 195 тысяч – с диабетом 2-го типа.

Согласно статистике, диабет 1-го типа имеют 2 607 детей в городе.

Записаться на сдачу крови на антитела можно по номеру 506-06-06 (добавочный 7104), пн–чт с 10–15 часов, в Городской детский эндокринологический центр по телефону.

Есть и второй вариант: подойти в Клинику Фомина. Дети по адресу: Басков переулок, д. 2 (вт–чт с 10–15 часов). Предварительно необходимо позвонить в клинику: 8 812 250-51-79.

