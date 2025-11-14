В Петербурге запустили программу по выявлению предрасположенности к диабету первого типа

В Петербурге начала работу программа по раннему выявлению предрасположенности к диабету первого типа.
По словам специалиста, у людей есть факторы предрасположенности к диабету первого типа. Это наличие родственников первой линии родства с данным заболеванием.
«Сейчас деткам родителей с сахарным диабетом или братьям-сестрам больных диабетом можно бесплатно сдать анализ на антитела, даже если у них нет никаких нарушений, и заранее узнать, насколько возможен у детей фактор риска развития диабета»,
– отметила Анна Лискер.
Наибольшая вероятность развития заболевания у пациентов, имеющих в анализе два или больше типов специфических антител, указывающих на развитие сахарного диабета.
Чем раньше выявлено заболевание – тем больше шансов на благоприятное течение без резких скачков сахара.
Согласно статистике, диабет 1-го типа имеют 2 607 детей в городе.
Есть и второй вариант: подойти в Клинику Фомина. Дети по адресу: Басков переулок, д. 2 (вт–чт с 10–15 часов). Предварительно необходимо позвонить в клинику: 8 812 250-51-79.