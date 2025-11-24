Петербуржцам расскажут о ВИЧ и дадут советы по безопасности

В рамках Всемирного дня борьбы по СПИДом Роспотребнадзор открыл тематическую горячую линию по профилактике ВИЧ-инфекции.
Жители Петербурга и Ленобласти в период с 24 ноября по 5 декабря могут проконсультироваться со специалистами Межрегионального управления Роспотребнадзора и Центра гигиены и эпидемиологии по поросам, связанным с ВИЧ. Горожанам расскажут про безопасное поведение, эпидемиологическую ситуацию и о возможностях анонимного бесплатного тестирования на ВИЧ-инфекцию.
Звонки ждут в рабочее время с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по следующим номерам:
- 8-800-555-49-43 (Единый консультационный центр Роспотребнадзора);
- 8-812-764-02-48 (отдел эпидемиологического надзора Межрегионального Управления Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти);
- 8-812-213-67-14 (доб. 1172, 1174, 1177, 1178, 1187) (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Петербурге и Ленобласти).
Мойка78 рассказывала, что за последнее десятилетие заболеваемость ВИЧ среди россиян упала на 27,1%. Помимо этого, передача инфекции от матери к новорожденному фактически свелась к минимуму.
По данным Минздрава, в рейтинге регионов по уровню распространения ВИЧ-инфекции в 2024 году лидировала Чукотка, за которой следовали Иркутская область, далее Самарская область, Алтайский край и Кемеровская область. Невысокие показатели в Чечне и Ингушетии.
В Петербурге за шесть месяцев 2025 года ВИЧ заразился 981 человек, а по итогам 2024-го количество заболевших достигло по меньшей мере 1,8 тысячи человек.
Сейчас в России идет разработка вакцины против ВИЧ на основании технологии мРНК. Проект хотят завершить за два года.