Почему глицин нужен организму

Для чего организму необходим глицин и как его получить.
В беседе с RuNews24.ru врач Екатерина Дмитренко отметила, что глицин играет регуляторную роль в метаболизме метионина – аминокислоты, избыток которой может ускорять старение. Только вот глицина как раз и не хватает в рационе.
Между тем, он имеет сразу несколько плюсов.
Коллаген на треть состоит из глицина — это главный строительный материал кожи, суставов и связок. Также глицин участвует в синтезе глутатиона — мощного антиоксиданта, защищающего клетки от свободных радикалов. Это означает, что старение «отодвигается».
Также важен компонент и диабетикам. Он снижает уровень сахара в крови. Кроме того, глицин улучшает сон и поддерживает сердечно-сосудистую систему от окислительного стресса.
Помощь вещество оказывает и в выработке креатина, который синтезирует энергию в мышцах.
Какая доза оптимальна? Исследования показывают, до 30 граммов глицина в день можно принимать без опаски.
Дмитренко подчеркнула, что регулярный приём добавки может стать эффективным шагом на пути к сохранению здоровья и молодости.