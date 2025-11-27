В Роспотребнадзоре развенчали слух о новом необычном вирусе в России

Роспотребнадзор опроверг сообщения о появлении в России якобы нового и необычного вируса.
Сейчас в стране идет сезонный рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. Среди выявленных вирусов гриппа преобладают вирусы гриппа A (H3N2). Об этом сообщает ТАСС.
Специалисты Роспотребнадзора ведут постоянный мониторинг ситуации по заболеваемости в стране, и новые нетипичные патогены не зарегистрированы.
Также россиянам подчеркнули, что избежать гриппа поможет прививка. Это – самая действенная защита от болезни.
Тем временем в Петербурге вакцину ставят далеко не все. Реже всего прививаются жители центра города. Самые низкие показатели зафиксировали в Адмиралтейском районе (41,6% от общего числа жителей), Петроградском районе (44,9%), а также Василеостровском районе (45,8%).
По состоянию на 5 ноября в Ленобласти от гриппа привились 725 тысяч человек, охватив 36,8% от общего населения. Лучшие результаты по вакцинации тогда были достигнуты в Ломоносовском районе, где прививку сделали 46,9% населения.
Всего в Петербурге планируют поставить вакцину от гриппа 3,2 млн человек.