В ФМБА создадут вакцину от аллергии на пыльцу амброзии

В России создадут вакцины против аллергии на амброзию.
В Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) РИА Новости сообщили, что учёные разрабатывают рекомбинантную вакцину для лечения такой аллергии. Они разработали универсальную платформу для создания вакцин против различных аллергенов. Теперь на очереди — вакцина от амброзии.
В агентстве отметили, что амброзия вызывает сильную аллергию, поэтому новая вакцина будет особенно полезна жителям южных регионов России.
Ранее в Институте иммунологии ФМБА разработали вакцину «Аллергард» против аллергии на пыльцу берёзы и перекрёстной реакции на некоторые продукты. В октябре Минздрав разрешил начать третью стадию клинических испытаний.
Как сообщала Мойка78, в России началась финальная стадия испытаний вакцины от аллергии на пыльцу берёзы. В ФМБА отметили, что у четверти привитых новым препаратом исчезли симптомы аллергии.