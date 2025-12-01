По Москве расходится вирус, от которого ломит кости и боль в ушах

В Москве и Подмосковье бушует заразный вирус, сопровождаемый болью в ушах и кашлем.

Как сообщает 360.ru., заголовки СМИ кричат о новом вирусе, который якобы пришел в Москву. Судя по рассказам переболевших, болезнь начинается с озноба и боли в горле, затем температура поднимается до 38-39 градусов. У кого-то обостряются хронические заболевания.

Сейчас заболевших в 2 раза больше, чем неделей ранее. В Роспотребнадзоре заявили, что всплеск заболеваемости составил 17,9%. Речь идет о сезонном подъеме, и касается это ОРВИ и гриппа. Также в Роспотребнадзоре также опровергли все сообщения о новом вирусе.

Доктор биологических наук, профессор, главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Петр Чумаков отметил, что растущее число больных – тенденция из-за морозов.

Чумаков отметил, что терапия простудных заболеваний строится по определенному плану, который мало зависит от возбудителя, если им стал вирус. Тем временем, по словам специалиста, даже такие симптомы как ломота в костях находятся в пределах нормы для сезонных простуд и гриппа.

«Новые коронавирусы постоянно возникают. В этом нет ничего драматичного. Грипп легко прогнозировать, потому что обычно он приходит откуда-то. Уже все привыкли, что после Нового года наступает некий пик»,

— добавил Чумаков.

Какой штамм гуляет сейчас по Москве, непонятно. Специалист предположил, что это может быть комбинация из двух-трех штаммов. Также Чумаков подчеркнул, что эпидемий как Москве, так и России, ждать не нужно.

Защититься от сезонных заболеваний просто. Правила не меняются из года в год. Достаточно одеваться по погоде, вакцинироваться и соблюдать правила гигиены.

В числе главных шагов – избегать людных мест, мыть руки, дезинфицировать смартфоны и правильно питаться. Поможет полноценный сон, спорт и прогулки на свежем воздухе.

