По Москве расходится вирус, от которого ломит кости и боль в ушах

В Москве и Подмосковье бушует заразный вирус, сопровождаемый болью в ушах и кашлем.
Сейчас заболевших в 2 раза больше, чем неделей ранее. В Роспотребнадзоре заявили, что всплеск заболеваемости составил 17,9%. Речь идет о сезонном подъеме, и касается это ОРВИ и гриппа. Также в Роспотребнадзоре также опровергли все сообщения о новом вирусе.
Чумаков отметил, что терапия простудных заболеваний строится по определенному плану, который мало зависит от возбудителя, если им стал вирус. Тем временем, по словам специалиста, даже такие симптомы как ломота в костях находятся в пределах нормы для сезонных простуд и гриппа.
«Новые коронавирусы постоянно возникают. В этом нет ничего драматичного. Грипп легко прогнозировать, потому что обычно он приходит откуда-то. Уже все привыкли, что после Нового года наступает некий пик»,
— добавил Чумаков.
Какой штамм гуляет сейчас по Москве, непонятно. Специалист предположил, что это может быть комбинация из двух-трех штаммов. Также Чумаков подчеркнул, что эпидемий как Москве, так и России, ждать не нужно.
В числе главных шагов – избегать людных мест, мыть руки, дезинфицировать смартфоны и правильно питаться. Поможет полноценный сон, спорт и прогулки на свежем воздухе.