Правило трех «П»: что делать при обморожении

Мороз крепчает, праздники приближаются. Важно знать, как помочь при обморожении пролежавшему не один час в сугробе.
Первое правило – сразу же перенести человека в тёплое место. Второе правило – погреть пострадавшего. При этом растирать или натирать место обморожения спиртовыми или маслянистыми растворами нельзя.
«Эти методы могут навредить тканям. Вместо этого рекомендуется аккуратно укутать поражённые участки тёплой тканью или одеялом»,
— посоветовала медик.
Карасёва подчеркнула, что волдыри не надуются сразу. Если же они все же появились, тереть кожу ни в коем случае нельзя. Важно медленно отогреть пострадавшего, но без использования огня и горячих предметов.
Третье, но не обязательное правило, позвонить. Речь идет о скорой помощи. Набирать в неотложку нужно только в том случае, если есть сомнения по степени поражения или проявляются тяжелые признаки.
По словам медика, чем быстрее начнёт лечение профессионал, тем лучше будет исход.