Правило трех «П»: что делать при обморожении

Мороз крепчает, праздники приближаются. Важно знать, как помочь при обморожении пролежавшему не один час в сугробе.

Фото: Pxhere
В беседе с ИА RuNews24.ru фельдшер скорой медицинской помощи Ольга Карасёва поделилась главными правилами. Всего можно выделить три главных пункта: перенести, погреть и позвонить.

Первое правило – сразу же перенести человека в тёплое место. Второе правило – погреть пострадавшего. При этом растирать или натирать место обморожения спиртовыми или маслянистыми растворами нельзя.

«Эти методы могут навредить тканям. Вместо этого рекомендуется аккуратно укутать поражённые участки тёплой тканью или одеялом»,

— посоветовала медик.

Карасёва подчеркнула, что волдыри не надуются сразу. Если же они все же появились, тереть кожу ни в коем случае нельзя. Важно медленно отогреть пострадавшего, но без использования огня и горячих предметов.

Если температура тела у человека снизилась, значит есть общее переохлаждение.

Третье, но не обязательное правило, позвонить. Речь идет о скорой помощи. Набирать в неотложку нужно только в том случае, если есть сомнения по степени поражения или проявляются тяжелые признаки.

По словам медика, чем быстрее начнёт лечение профессионал, тем лучше будет исход.

