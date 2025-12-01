В петербургском центре Алмазова пациенту с ВИЧ впервые в России пересадили сердце

Впервые в России врачи смогли пересадить сердце пациенту с ВИЧ. Операцию по трансплантации провели петербургские медики.
Вмешательство длилось больше 12 часов, но прошло стандартно и завершилось благополучно совместными усилиями врачей Петербургского центра СПИД и специалистов Центра Алмазова.
Отмечается, что пациент ранее перенес установку искусственного левого желудочка, а пересадка сердца понадобилась ввиду прогрессирования сердечной недостаточности. При этом петербуржцу вовремя диагностировали ВИЧ, он получал необходимую терапию и наблюдался у врачей, что сделало его состояние стабильным и позволило провести операцию, сообщили в Петербургском Центре СПИД.
Пациента уже перевели в отделение. Его лабораторные анализы в норме, антиретровирусная терапия продолжается.
Роспотребнадзор ранее запустил тематическую горячую линию по профилактике ВИЧ-инфекции. До 5 декабря специалисты готовы рассказать про безопасное поведение, эпидемиологическую ситуацию и о возможностях анонимного бесплатного тестирования на ВИЧ.
В Петербурге за шесть месяцев 2025 года ВИЧ заразился 981 человек.