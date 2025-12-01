В РАН заявили, что каждый 100-й россиянин заражен ВИЧ

Заведующий специализированным научно-исследовательским отделом по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора огласил статистику заражения ВИЧ по России.
Всего ВИЧ-инфекцией заражены 1 млн 250 тысяч только по России. Это более 1% населения, а значит – болеет каждый 100-й человек. Больше всего зараженных в группе среди мужчин 40-45 лет, там в ВИЧ у 4%. То есть 1 из 25 мужчин инфицирован вирусом.
В мире носителем являются 40 миллионов человек. В 2025 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ожидает, что прибавится 1 миллион 400 тысяч новых зараженных ВИЧ.
Медицина идет вперед, но лечения от ВИЧ пока не существует, можно только контролировать течение болезни. Однако даже тем, кто заражен, проводят различные медицинские вмешательства.
Настоящий прорыв сделали в Петербургском Центре СПИД. Его медики первые в России смогли пересадить сердце пациенту с ВИЧ. Операция длилась почти 12 часов и завершилась успешно.
Узнать про безопасное поведение, эпидемиологическую ситуацию и о возможностях анонимного бесплатного тестирования на ВИЧ может любой желающий по горячей линии от Роспотребнадзора, которая проработает до 5 декабря.
Статистика показывает, что россиянам действительно стоит воспользоваться случаем и узнать больше о болезни. Только в Петербурге за шесть месяцев 2025 года ВИЧ заразился 981 человек.